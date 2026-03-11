Phó Thủ tướng Thường trực cùng đoàn công tác họp tháo gỡ các dự án tồn đọng ở Cần Thơ 11/03/2026 13:15

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Cần Thơ trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải theo đúng theo quy định, không hợp thức hóa sai phạm.

Ngày 11-3, theo Báo điện tử Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 (giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng) làm việc với UBND TP Cần Thơ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 cùng đoàn công tác họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, theo thông tin tổng hợp trên Hệ thống 751, tính đến hết ngày 10-3-2026, trên địa bàn Cần Thơ ghi nhận có 54 dự án với tổng quy mô hơn 1.410 ha, tổng mức đầu tư hơn 207.689 tỉ đồng, có khó khăn vướng mắc cần được xem xét, tháo gỡ.

Trong đó, nhóm dự án đề xuất áp dụng các cơ chế, chính sách tại Nghị quyết số 170/2024/QH15 là 20 dự án. Nhóm Dự án có khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền xử lý của bộ ngành, địa phương là 10 dự án. Nhóm các dự án PPP, BT là một dự án. Nhóm danh mục dự án đề nghị thu hồi do đã xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc hoặc đã có phương án xử lý là 23 dự án.

Theo lãnh đạo TP Cần Thơ, các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là vướng mắc do không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Nhóm thứ hai là các dự án chậm tiến độ triển khai do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai và nghĩa vụ tài chính về đất…

UBND TP Cần Thơ hiện đang quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan khẩn trương rà soát hồ sơ pháp lý của từng dự án, xác định cụ thể nguyên nhân, nội dung vướng mắc, trách nhiệm và thẩm quyền xử lý. Đồng thời xây dựng phương án xử lý khả thi, đúng quy định pháp luật, bảo đảm kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước, hạn chế phát sinh khiếu nại và tránh lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản xã hội.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đã xem xét, trao đổi, cho ý kiến về chủ trương, các yêu cầu, nhiệm vụ, hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, nhóm dự án cụ thể của địa phương đã được xác định và báo cáo Ban Chỉ đạo, nhất là các nội dung về giao đất, bồi thường, tái định cư, công tác quy hoạch, thực hiện rà soát, cập nhật và phân loại dự án và nhóm dự án để xử lý…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình ghi nhận sự tích cực vào cuộc của TP Cần Thơ trong việc tháo gỡ cho các dự án có khó khăn, vướng mắc thời gian qua. Bên cạnh đó, ông yêu cầu Cần Thơ cần tiếp tục rà soát, cập nhật các dự án có khó khăn, vướng mắc để báo cáo đầy đủ trên Hệ thống 751, qua đó đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ khả thi, hiệu quả, kịp thời.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, trong xử lý các khó khăn, vướng mắc cho các dự án phải theo đúng theo quy định của pháp luật, không hợp thức hóa các sai phạm. Các dự án đã có kết luận thanh tra, phải xử lý nghiêm các sai phạm đã được chỉ ra theo đúng quy định.