Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu 'Mật' trong văn bản trả lời công dân 10/03/2026 16:25

(PLO)- Khánh Hòa đính chính việc đóng dấu "Mật" trong văn bản trả lời đơn công dân liên quan đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô, Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thông báo đính chính việc ban hành văn bản ở chế độ "Mật" đối với văn bản trả lời đơn thư công dân liên quan đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô, phường Nam Nha Trang. Thông báo này được ký ngày 6-3.

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô có nhiều đơn thư khiếu nại kéo dài. Ảnh: H.H

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, ngày 31-7-2025, UBND tỉnh ban hành văn bản trả lời đơn của công dân liên quan đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô. Văn bản này được đóng dấu "Mật" gửi đến các công dân có đơn thư, cơ quan liên quan.

Tuy nhiên, trên cơ sở rà soát, báo cáo của cơ quan chức năng xác định nội dung văn bản trên không có nội dung bí mật Nhà nước. Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đính chính, không áp dụng chế độ văn bản trên theo hình thức "Mật", mà ban hành theo hình thức thông thường.

Nhiều năm qua, nhiều người dân liên tục có đơn khiếu nại việc UBND tỉnh Khánh Hòa căn cứ quyết định số 252/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thu hồi đất của gần 200 hộ dân tại xã Phước Đồng, TP Nha Trang, nay là phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều người dân cho rằng việc tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất dựa vào các căn cứ như trên là không đúng theo quy định của pháp luật.

Đây là dự án đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm tra, có kết luận về các vấn đề người dân khiếu nại, tố cáo nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Tháng 9-2025, Văn phòng Chính phủ ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Trong phần gợi ý, hướng dẫn xử lý một số dự án có khó khăn, vướng mắc, Phó thủ tướng đề cập đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang do Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư.

Tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng ngày 23-8-2025, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thanh tra lại dự án trên, có kết luận để giải quyết triệt để các vướng mắc đang tồn tại.

Phó thủ tướng thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Trước đó, tháng 4-2022, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũ có báo cáo làm rõ 12 nội dung do công dân phản ánh.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất cho 23 cán bộ không đủ tiêu chuẩn cấp đất tái định cư, Thanh tra Chính phủ đã kết luận sai phạm và hai lần kiến nghị nhưng chưa hoàn thành việc xử lý.

Thanh tra Chính phủ kết luận công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương và việc sử dụng đất của Công ty CP Hoàn Cầu có nhiều sai phạm.

Chủ đầu tư dự án Sông Lô lấn biển trái phép 11,6 ha, UBND tỉnh Khánh Hòa hợp thức hóa thành đất dự án và cho Công ty Hoàn Cầu thuê 4 ha đất, Công ty Vịnh Kim Cương thuê 2,6 ha đất, thu tiền thuê đất thay cho việc thuê mặt biển.