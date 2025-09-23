Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục thanh tra dự án Sông Lô ở Khánh Hòa 23/09/2025 18:23

(PLO)- Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra dự án Sông Lô để giải quyết các vướng mắc, tồn tại gần 25 năm qua.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình sau khi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Trong phần gợi ý, hướng dẫn xử lý một số dự án có khó khăn, vướng mắc, Phó thủ tướng đề cập đến dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô tại phường Nam Nha Trang, do Công ty TNHH Thương mại - xây dựng Hoàn Cầu làm chủ đầu tư.

Dự án khu du lịch và giải trí Sông Lô liên quan đến khiếu kiện kéo dài. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đây là dự án đã được Thanh tra Chính phủ thanh tra, kiểm tra, có kết luận về các vấn đề người dân khiếu nại, tố cáo nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Tại cuộc làm việc với Phó thủ tướng ngày 23-8, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo, giao Thanh tra Chính phủ thanh tra lại dự án trên, có kết luận để giải quyết triệt để các vướng mắc đang tồn tại.

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, đây là dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Phó thủ tướng thống nhất với kiến nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, giao cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra dự án, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã thanh tra, kiểm tra dự án Sông Lô, lần gần nhất hồi tháng 8-2020.

Tháng 4-2022, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có báo cáo làm rõ 12 nội dung do công dân phản ánh.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất cho 23 cán bộ không đủ tiêu chuẩn cấp đất tái định cư, Thanh tra Chính phủ đã kết luận sai phạm và hai lần kiến nghị nhưng chưa hoàn thành việc xử lý.

Thanh tra Chính phủ cũng kết luận công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương và việc sử dụng đất của Công ty CP Hoàn Cầu có nhiều sai phạm.

Chủ đầu tư dự án Sông Lô lấn biển trái phép 11,6 ha, UBND tỉnh Khánh Hòa hợp thức hóa thành đất dự án và cho Công ty Hoàn Cầu thuê 4 ha đất và Công ty Vịnh Kim Cương thuê 2,6 ha đất, thu tiền thuê đất thay cho việc thuê mặt biển.

Một góc dự án Sông Lô. Ảnh: XUÂN HOÁT

Thanh tra Chính phủ cũng nêu việc UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép chuyển đổi hơn 44 ha từ đất thương mại dịch vụ qua đất ở không hình thành đơn vị ở; Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) cấp 1.854 giấy chứng nhận quyền sử dụng “đất ở không hình thành đơn vị ở” không có trong Luật Đất đai.