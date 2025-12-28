‘Hô biến’ hóa chất công nghiệp thành dầu gió giả 28/12/2025 14:51

(PLO)- Lực lượng chức năng phát hiện nhóm người pha trộn các hỗn hợp dầu từ hóa chất trôi nổi, không rõ nguồn gốc, không có công dụng dược liệu thành dầu gió giả.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng mua tinh dầu, dung môi, chất tạo màu dùng trong công nghiệp mùi hương qua mạng xã hội, pha trộn theo tỉ lệ tùy ý rồi sang chiết thủ công vào chai thủy tinh, dán tem, bỏ hộp, đóng màng co để tạo thành sản phẩm dầu gió giả.

Loại dầu gió giả này không có tác dụng điều trị, giảm đau, sát khuẩn như thông tin trên bao bì, thậm chí có nguy cơ gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, bỏng rát hoặc ngộ độc tinh dầu, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người có cơ địa nhạy cảm.