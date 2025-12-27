Hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm giả được Công ty TSL và Avatek cấp cho khách hàng 27/12/2025 18:31

(PLO)- Công ty Công ty TSL và Avatek đều có chủ trương hỗ trợ khách hàng trả kết quả kiểm nghiệm nhanh, kiểm nghiệm không cần lấy mẫu... để cấp hơn 220.000 Phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Như PLO đã đưa tin, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Bị can Đoàn Hữu Lượng (chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu giám đốc Công ty TSL, giám đốc Công ty Avatek) cùng bị truy tố tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Cấp phiếu kết quả thử nghiệm không cần nhận mẫu

Theo cáo trạng, Công ty TSL hoạt động trong lĩnh vực thử nghiệm và cấp phiếu kết quả thử nghiệm đối với thực phẩm, phụ gia, thủy sản, nông sản, môi trường, dược phẩm, mỹ phẩm... Công ty Avatek cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm được chỉ định; nghiên cứu, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng thực phẩm, hàng hóa...

Phiếu kết quả thử nghiệm của Công ty TSL và Avatek là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để lập hồ sơ tự công bố đăng ký công bố sản phẩm, công bố hợp chuẩn, hợp quy, công bố chất lượng sản phẩm, hậu kiểm quá trình sản xuất... Phiếu kết quả thử nghiệm an toàn thực phẩm do hai công ty này thực hiện là điều kiện bắt buộc để cơ quan có thẩm quyền cho phép công bố, tự công bố sản phẩm.

Từ năm 2020, Đoàn Hữu Lượng đã thống nhất chủ trương với Hồ Thị Thanh Phương, phát hành Phiếu kết quả thử nghiệm thật (có kiểm nghiệm thực tế) và Phiếu kết quả thử nghiệm giả (không có mẫu kiểm nghiệm hoặc có mẫu nhưng không kiểm nghiệm; chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm) để thu hút nhiều khách hàng, tăng lợi nhuận,

Quy trình kiểm nghiệm thật được thực hiện qua nhiều bước. Trong đó, khách hàng phải thống nhất chỉ tiêu phân tích, phương pháp thử nghiệm, đơn giá, thời hạn và hình thức trả kết quả, thanh toán. Mẫu sẽ được Công ty TSL nhận mang về phân tích tại các bộ phận Lab chuyên môn; kết quả được tổng hợp, kiểm tra, đánh giá và phân tích lại nếu có nghi vấn.

Phiếu kết quả thử nghiệm của công ty TLS. Ảnh chụp màn hình

Từ năm 2020 đến tháng 2-2023, theo chủ trương đã thống nhất, bị can Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo nhân viên quảng bá chính sách trả kết quả nhanh, không cần gửi mẫu và có thể chỉnh sửa kết quả... để lôi kéo khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm để làm hồ sơ công bố tự công bố sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Khách hàng có thể trực tiếp làm Phiếu kết quả thử nghiệm giả hoặc thông qua đối tượng trung gian, môi giới dịch vụ trọn gói hồ sơ, chi phí 3-5 triệu đồng/bộ hồ sơ tự công bố sản phẩm; 7-15 triệu đồng/bộ hồ sơ công bố sản phẩm.

Để đẩy nhanh thời gian làm Phiếu kết quả thử nghiệm, khách có thể không gửi mẫu hoặc có gửi mẫu nhưng không chạy thử nghiệm vẫn cho kết quả đạt hoặc có chạy thử nghiệm nhưng sau đó chỉnh sửa chỉ tiêu đạt, thời gian theo yêu cầu. Nhiều trường hợp khách, môi giới gửi mẫu nhưng nhân viên không đưa vào thử nghiệm để tiết kiệm chi phí hoặc máy thí nghiệm quá tải...

Sau khi thỏa thuận, thông tin khách hàng được chuyển qua nhóm Zalo để người phụ trách kỹ thuật duyệt, chuyển tiếp cho nhóm demo nhập liệu, in ấn, ký, đóng dấu và trả phiếu giả cho khách hàng.

Để phân biệt, trên phần mềm nội bộ, phiếu thật và phiếu giả được mã hóa bằng các ký hiệu khác nhau theo từng giai đoạn sử dụng phần mềm. Phiếu thật được đánh dấu bắt đầu bằng mã số "DVC", "DVD", "SG", "HN", còn phiếu giả có ký hiệu là "DVA", "DVB".

Từ năm 2020 đến tháng 5-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền thu lợi bất chính là 117 tỉ đồng.

"Bình cũ rượu mới" tại Công ty Avatek

Đến tháng 2-2023, Hồ Thị Thanh Phương rút vốn khỏi Công ty TSL và lôi kéo một số nhân viên thành lập Công ty Avatek.

Phương tiếp tục đưa ra chính sách hỗ trợ khách hàng trả kết quả kiểm nghiệm nhanh, kiểm nghiệm không cần lấy mẫu hoặc có thể chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm; chỉ đạo nhân viên tìm kiếm và trao đổi với khách hàng.

Tại Avatek, việc phát hành Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả được tách biệt với hoạt động kiểm nghiệm thật. Phần mềm của Avatek sẽ có 2 đường link trả kết quả, 1 đường link kiểm nghiệm và ban hành ra kết quả thật và 1 đường link ban hành kết quả thử nghiệm giả.

Phiếu kiểm nghiệm thành phần chất xơ trong kẹo Kera do Công ty Avatek kiểm nghiệm. Ảnh chụp màn hình.

Phiếu kết quả thử nghiệm giả sẽ có đầu mã số là AVA2, AVA4 hoặc có đầu mã số phiếu gồm 3 chữ cái, trong đó chữ cái thứ 3 từ trái qua phải là một trong các ký tự E, F, G, H, M, N, O, P. Trường hợp Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả không có mẫu, hệ thống phần mềm lưu giữ sẽ không có mã "xem nhận mẫu".

Để đối phó khi bị cơ quan chức kiểm tra, bị can Phương đã thuê nhân viên thời vụ "hợp thức" toàn bộ hồ sơ kỹ thuật của các Phiếu kết quả kiểm nghiệm giả đã phát hành.

Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính tổng 83,7 tỉ đồng.

Tổng cộng, Công ty TSL và Công ty Avatek đã phát hành hơn 220.000 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả. Các cá nhân, doanh nghiệp đã dùng những phiếu này để hoàn thiện hồ sơ công bố sản phẩm hoặc hoàn thiện hồ sơ chứng nhận VIETGAP, hữu cơ và HACCP tại các cơ quan có thẩm quyền.