Vụ án tại công ty kiểm nghiệm kẹo Kera: Vì sao 21 người nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự? 26/12/2025 10:13

(PLO)- Theo CQĐT, 21 cá nhân đã nhận tiền từ các bị can nhưng không thỏa thuận, hứa hẹn khi nhận tiền, không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép...

VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 100 bị can trong vụ án giả mạo công tác, đưa hối lộ, xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.

Theo đó, bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị truy tố tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Bị can Nguyễn Hà Linh (vợ bị can Khánh; Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Avatek) bị truy tố tội giả mạo trong công tác và tội đưa hối lộ.

Công ty Avatek đã làm phiếu kết quả thử nghiệm giả đối với kẹo Kera. Ảnh chụp màn hình

Chi tiền đối ngoại, tiếp khách theo tháng

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, bị can Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch Công ty TSL) cùng bị can Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) làm phiếu kết quả thử nghiệm giả cho các khách hàng có làm hồ sơ công bố sản phẩm để sản xuất, kinh doanh thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...

Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 Phiếu kết quả thử nghiệm giả, thu lợi bất chính số tiền 117 tỉ đồng. Từ tháng 3-2023 đến tháng 4-2025, Công ty Avatek phát hành 102.591 Phiếu Kết quả thử nghiệm giả, thu lợi bất chính số tiền 83,7 tỉ đồng.

Cũng theo cáo trạng, năm 2020, Công ty TSL chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Tháng 6-2020, bị can Phương quen với Nguyễn Nam Khánh (lúc này là Chuyên viên Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ). Phương biết Khánh có mối quen biết rộng nên nhờ giúp đỡ Công ty TSL được chỉ định là cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước; xử lý các công việc của công ty đối với cơ quan thuế, thanh tra...; thay mặt công ty tiếp khách, tặng quà... với các lãnh đạo, cán bộ thuộc các Bộ, ngành liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm đối với công ty.

Sau khi được Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐQT Công ty TSL) đồng ý, Phương đi gặp và nhờ Khánh giúp đỡ, thoả thuận số tiền đưa cho Khánh đi quan hệ, đối ngoại. Lúc này, bị can Nguyễn Hà Linh (vợ Khánh) được Lượng, Phương bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty TSL - Chi nhánh Hà Nội.

Những lần Khánh đi quan hệ, đối ngoại cho Công ty TSL ở Hà Nội đều gửi hóa đơn để Công ty TSL thanh toán.

Đến năm 2021, Phương và Lượng thoả thuận với Khánh: Hàng tháng, Công ty TSL chuyển cho Khánh 50 triệu đồng/tháng (từ tháng 7-2022 đến tháng 3-2023 là 100 triệu đồng/tháng) để đối ngoại, tiếp khách thay công ty. Những lần nộp hồ sơ đề nghị các Bộ, ngành cấp phép chỉ định kiểm nghiệm, Phương sẽ chuyển thêm tiền (từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng) để Khánh tác động lãnh đạo, cán bộ giải quyết hồ sơ nhằm tạo điều kiện giúp đỡ Công ty TSL.

Thực hiện thoả thuận trên, từ tháng 7-2020 đến tháng 3-2023, Phương đã chuyển 3,1 tỉ đồng của Công ty TSL cho Khánh.

Đến tháng 3-2023, Phương nghỉ việc tại Công ty TSL và thành lập Công ty Avatek. Phương tiếp tục đưa 800 triệu đồng để Khánh và Linh hỗ trợ Công ty Avatek được cấp phép, chỉ định thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản...

Nhận gần 4 tỉ đồng để đi tiếp khách nhưng giữ lại hơn một nửa

Cũng theo cáo trạng, do Khánh đã có quan hệ thân thiết (vì đang là chuyên viên Văn phòng Chính phủ) với các cán bộ tại các Bộ, ngành có liên quan, vợ chồng Khánh và Linh không đưa hết gần 4 tỉ đồng đã nhận của Phương cho 21 cá nhân đã giải quyết hồ sơ mà chỉ đưa một phần.

Cụ thể, đưa 410 triệu đồng cho 9 lượt cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ NN&MT, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia sau khi được cấp 8 Quyết định cấp phép chỉ định phục vụ quản lý nhà nước, cấp chứng nhận thử nghiệm đối với các chỉ tiêu trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, nông sản, thủy sản... cho Công ty TSL và Công ty Avatek.

Đưa 510 triệu đồng cho 16 lượt cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ NN&MT, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia để chúc tết từ năm 2020 đến năm 2023.

Khánh chi 600 triệu đồng tiền tiếp khách từ năm 2020 đến năm 2023. Còn lại số tiền hơn 2,4 tỉ đồng, Khánh sử dụng chi tiêu cá nhân.

Ngoài ra, Hồ Thị Thanh Phương và Lý Bá Hào (Phó Giám đốc Công ty TSL) đã trực tiếp đưa tổng cộng 18.000 USD và 200 triệu đồng cho 16 lượt cá nhân tại Bộ Công Thương, Bộ NN&MT, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia để chúc tết.

Cũng theo cáo trạng, đối với 21 cá nhân nhận tiền nêu trên là các cán bộ trực tiếp giải quyết hồ sơ cấp phép chỉ định Cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước đối với Công ty TSL và Avatek.

21 cá nhân này đã nhận tiền từ các bị can Khánh, Phương và Linh, nhưng không thỏa thuận, hứa hẹn khi nhận tiền, không vi phạm quy trình, quy định về thẩm định, cấp phép. Những người này đã thừa nhận hành vi nhận tiền, quà... và tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận nên hành vi không cấu thành tội phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chuyển hồ sơ liên quan đến các Bộ, ngành để kiến nghị xem xét, xử lý nghiêm về Đảng, Chính quyền là phù hợp.