Canh kho ma túy với tiền công 100 triệu đồng/tháng, bị cáo nhận án tử hình 23/12/2025 14:21

(PLO)- Để có tiền trả nợ do thua bạc tại Campuchia, bị cáo Trần Thanh Hiếu đã nhận giữ kho ma túy và giao cho những đối tượng không rõ lai lịch...

Ngày 23-12, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Hiếu (25 tuổi) tử hình, bị cáo Nguyễn Văn Xành (39 tuổi) tử hình, bị cáo Mã Hoàng Thạch (30 tuổi) 20 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Đỗ Linh Vũ (42 tuổi) bị tuyên phạt 23 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ ngày 2-8-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM, trong quá trình tuần tra đã phát hiện Nguyễn Văn Xành có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định Xành cùng Trần Thanh Hiếu có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Xành, Trần Thanh Hiếu và các bị cáo liên quan, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn ma túy các loại như heroin, methamphetamine, ketamine…

Quá trình điều tra, Hiếu khai nhận do cá độ đá gà thua nên nợ chủ trường gà ở Campuchia hơn 100 triệu đồng.

Để có tiền trả nợ, Hiếu phụ giúp một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) giữ kho ma túy tại TP.HCM; thực hiện việc giao ma túy cho khách theo chỉ đạo, nhận tiền mua bán ma túy rồi chuyển vào tài khoản do người này cung cấp.

Theo thỏa thuận, Hiếu được trả công 100 triệu đồng/tháng và được thuê nhà để ở, dùng làm nơi nhận và cất giữ ma túy. Khi có đơn hàng, người đàn ông này gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu Hiếu đi giao ma túy cho khách.

Để thuận tiện cho việc quản lý kho ma túy, Hiếu thuê Nguyễn Văn Xành cùng tham gia giữ kho và giao ma túy cho khách, với tiền công 10 triệu đồng/tháng.

Hiếu đã giúp sức cho việc mua bán trái phép chất ma túy trong khoảng 3 tháng. Lần thứ nhất, vào ngày 29-7-2024, Hiếu nhận 20 kg ma túy đá, 30 bánh heroin và 1 kg ketamine, được đựng trong một vali màu xanh, từ một người đàn ông không rõ lai lịch.

Lần thứ hai, vào ngày 1-8-2024, Hiếu tiếp tục nhận 3 bánh heroin trong một cặp táp màu đen tại khu vực ngã tư Gò Mây, Quốc lộ 1A. Theo chỉ đạo, Hiếu đã giao ma túy cho nhiều người tại khu vực TP.HCM.

Đến ngày 1-8-2024, số ma túy còn lại mà Hiếu chưa giao gồm 14 kg methamphetamine, 32 bánh heroin; ngoài ra còn có thuốc lắc và "nước vui" nhưng Hiếu không nhớ rõ số lượng. Toàn bộ số ma túy này sau đó đã bị cơ quan công an khám xét, thu giữ.

Cáo trạng xác định Trần Thanh Hiếu phải chịu TNHS về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với tổng khối lượng gần 31 kg.

Cũng theo cáo trạng, đầu tháng 5-2024, Mã Hoàng Thạch đã mua 500 gam Ketamine từ Hiếu để bán lại cho đối tượng tên Đồng (không rõ lai lịch). Thời điểm cơ quan công an khám xét nơi ở của Hiếu, Thạch chạy sang chỗ Hiếu.

Khi thấy Hiếu bị bắt giữ, Thạch bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an kiểm tra và đưa về trụ sở làm việc.

Ngoài ra, bị cáo Đỗ Linh Vũ bị xác định đã có hành vi mua bán 1 kg methamphetamine và 4 gói "nước vui" tại một khách sạn trên đường Thùy Vân, TP Vũng Tàu (cũ). Số ma túy này do Trần Thanh Hiếu thực hiện việc giao theo chỉ đạo, còn Vũ là người nhận.