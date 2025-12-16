Đúc bê tông phủ lên 1kg ma túy rồi sơn phản quang để ngụy trang: Vẫn không qua mắt công an 16/12/2025 16:42

(PLO)- Nhóm bị cáo đã ngụy trang gần 1kg ma túy bằng cách đúc trong khối bê tông, sơn phản quang rồi gửi xe khách từ Quảng Trị vào Huế...

Ngày 16-12, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án 5 bị cáo trong vụ mua bán, vận chuyển trái phép gần 1kg ma túy.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Trần Hữu Hướng (35 tuổi) và Hoàng Thị Như Ý (28 tuổi) quen biết nhau từ năm 2023. Đầu tháng 6-2024, Hướng thỏa thuận nhờ Ý tìm người nhận ma túy từ Quảng Trị gửi vào Huế.

Tối 17-6, Hướng chỉ đạo Mai Văn Sơn (43 tuổi) đến thị trấn Lao Bảo (cũ) nhận tiền mua ma túy. Nhận hàng, Sơn giấu tại vườn nhà bà ngoại, sau đó cho vào khuôn đúc thành khối bê tông, sơn màu phản quang để ngụy trang theo chỉ đạo của Hướng.

Tiếp đó, Hướng thuê Nguyễn Văn Gành (35 tuổi) nhận khối bê tông trên từ Sơn để gửi xe khách vào Huế. Dù biết bên trong là ma túy, Gành vẫn đồng ý vận chuyển để lấy tiền công.

Chiều 19-6, ma túy được đưa về Huế. Do lo ngại mất an toàn, Hướng và Ý cho chuyển khối bê tông đến để tạm trước nhà.

Rạng sáng 20-6, Ý liên hệ Lê Phước Bảo Hân (30 tuổi) nhờ vận chuyển số hàng này về nhà cất giấu, hứa trả công bằng 3 gói hồng phiến. Hân biết rõ bên trong có ma túy nhưng vẫn đồng ý để có ma túy sử dụng và bán kiếm lời.

Khoảng 5 giờ ngày 20-6, khi Hân cùng người khác chuẩn bị đưa khối bê tông lên taxi thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Tang vật thu giữ là 957,59 gam ma túy loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra xác định số ma túy trên do Hướng mua của một người Lào, sau đó tổ chức vận chuyển vào Huế. Ngoài lần bị bắt quả tang, các bị cáo khai nhận đã nhiều lần tham gia vận chuyển ma túy cho Hướng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Hữu Hướng 20 năm tù, Hoàng Thị Như Ý 18 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Mai Văn Sơn, Nguyễn Văn Gành cùng lãnh án 16 năm 6 tháng tù và Lê Phước Bảo Hân 15 năm tù, cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.