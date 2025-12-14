Đem ma túy giấu vào bồn cầu khi bị kiểm tra 14/12/2025 13:09

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kiểm tra nhiều khu nhà trọ, phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ ma túy.

Ngày 14-12, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, các lực lượng Công an tỉnh đã kiểm tra hành chính nhiều dãy trọ, phát hiện nhiều vụ tàng trữ ma túy.

Theo thông tin, khoảng 20 giờ 20 ngày 12-12, Công an phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, kiểm tra hành chính tại dãy trọ trong hẻm 96 Bắc Kạn, phường Kon Tum.

HHB cùng tang vật là số ma túy giấu trong bồn cầu.

Tại phòng trọ của HHB (17 tuổi, trú phường Kon Tum, Quảng Ngãi), Công an phát hiện trong bồn cầu nhà vệ sinh có cất giấu một gói nylon trong suốt, dán kín, bên trong chứa nhiều túi nylon nhỏ có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Kon Tum đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với HGB về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trước đó vào tháng 11, HGB đã bị cơ quan Công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Cũng trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 12-12, Công an phường Kon Tum phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, kiểm tra hành chính dãy trọ 204 Hoàng Thị Loan, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

D cùng số ma túy phát hiện tại nhà trọ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại phòng trọ của VVD (30 tuổi, thường trú phường Đăk Cấm, Quảng Ngãi) có ba gói nylon trong suốt, hàn kín, bên trong có chứa chất tinh thể rắn màu trắng nghi là ma túy.

Tại đây, VVD khai nhận chất tinh thể rắn màu trắng bên trong gói nylon bị thu giữ là ma túy đá (loại Methamphetamine), cất giấu để sử dụng.

Công an phường Kon Tum đã lập biên bản phạm tội quả tang đối với VVD về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với VVD về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.