Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: Gần 30 người nhập viện, ngành y tế vào cuộc khẩn cấp 14/12/2025 13:12

(PLO)- Đã có gần 30 người nhập viện với các triệu chứng như sốt, đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đi cầu phân lỏng… nghi do ngộ độc thực phẩm.

Ngày 14-12, Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng (Quảng Ngãi), cho biết từ 19 giờ ngày 13-12 đến 7 giờ sáng cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị thêm 13 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại nhiều cơ sở mang thương hiệu HV.

Các bệnh nhân có triệu chứng giống nhau

Trong ngày 13-12, bệnh viện này đã tiếp nhận 15 bệnh nhân có các biểu hiện sốt, đau bụng, buồn nôn, đau đầu, đi cầu phân lỏng. Tất cả các bệnh nhân đều cho biết đã sử dụng bánh mì của thương hiệu HV trước khi xuất hiện triệu chứng.

Bệnh nhân nhập viện có chung nhiều triệu chứng, xuất hiện sau một thời gian ăn bánh mì tại cơ sở HV.

Trong số 15 bệnh nhân nhập viện ngày 13-12, có bảy trường hợp phải cấp cứu, gồm sáu ca điều trị tại khoa Nội và một ca tại khoa Nhi. Đáng chú ý, có một bệnh nhân 73 tuổi diễn tiến nặng do suy thận cấp. Ngoài ra, ghi nhận một trường hợp cả gia đình bốn người cùng nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì.

Cùng thời điểm, Khoa Cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cũng tiếp nhận hai trường hợp nhập viện với các dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì cùng hệ thống trên. Các bệnh nhân đều có triệu chứng đau bụng, đi cầu lỏng và sốt.

Các bệnh nhân đến từ nhiều xã, phường khác nhau trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, sử dụng bánh mì mua tại nhiều cơ sở khác nhau của thương hiệu bánh mì HV.

Đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phúc Hưng, anh Nguyễn Hồng N (SN 1988, trú phường Trương Quang Trọng), cho biết anh ăn bánh mì mua tại một cơ sở của HV trên đường Quang Trung vào sáng 12-12.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh bắt đầu xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đi cầu lỏng, đau đầu, sốt cao. Dù đã mua thuốc điều trị nhưng không thuyên giảm, đến ngày 13-12 anh phải nhập viện cấp cứu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân điều trị tại bệnh viện.

Tương tự, chị Bùi Thị Hồng P (SN 1995, trú phường Cẩm Thành) cho biết mình xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của thương hiệu HV trên đường Huỳnh Thúc Kháng.

“Tôi ăn bánh mì vào sáng 12-12, đến sáng 13-12 thì bắt đầu đau bụng, đau đầu, nôn ói. Dù đã uống thuốc nhưng tình trạng ngày càng nặng hơn nên phải nhập viện và được chẩn đoán ngộ độc thực phẩm” - chị P. nói.

Theo chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ xác định các bệnh nhân bị viêm dạ dày, đại tràng cấp do nhiễm trùng – biểu hiện điển hình của ngộ độc thực phẩm.

Hiện các trường hợp đang được điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, chủ yếu là bù nước, điện giải và sử dụng kháng sinh đối với những bệnh nhân có chỉ số bạch cầu tăng cao.

Khẩn trương khoanh vùng, lấy mẫu thực phẩm

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Sở Y tế đang phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và các cơ quan chức năng khoanh vùng, niêm phong, lấy mẫu thực phẩm liên quan để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Sáng 14-12, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung xử lý, điều tra các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Một cơ sở bánh mì thuộc thương hiệu HV tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Sở Y tế, trong ngày 13-12, Bệnh viện đa khoa tư nhân Phúc Hưng và Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi đã tiếp nhận một số trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại các điểm bán mang thương hiệu Bánh mì HV trên địa bàn phường Nghĩa Lộ và phường Cẩm Thành.

Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho bệnh nhân, bảo đảm an toàn sức khỏe người bệnh. Đồng thời, phối hợp với Chi cục An toàn thực phẩm và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trong công tác điều tra, xử lý vụ việc, lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc.

Các đơn vị phải báo cáo diễn biến sức khỏe bệnh nhân hằng ngày và tổng hợp báo cáo chùm ca bệnh về Sở Y tế.

Chi cục An toàn thực phẩm được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc theo quy định và tổng hợp, báo cáo kết quả. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp lấy mẫu, kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm phục vụ điều tra, giám sát; trường hợp cần thiết sẽ gửi mẫu lên tuyến trên để phân tích chuyên sâu.