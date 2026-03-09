Vụ 108 người nhập viện sau ăn bánh mì ở phường Vũng Tàu: Tìm thấy vi khuẩn Salmonella 09/03/2026 13:21

(PLO)- Hơn 50% mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella trong vụ 108 người nhập viện sau ăn bánh mì trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Ngày 9-3, Sở Y tế TP.HCM cho biết liên quan vụ 108 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại đường Đồ Chiểu (Vũng Tàu), kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy có tới 54,9% mẫu phân của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đây là căn cứ quan trọng để các cơ sở y tế định hướng phác đồ điều trị và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của người bệnh.

Theo Sở Y tế, ghi nhận đến ngày 6-3, hệ thống các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM và các đơn vị lân cận đã tiếp nhận tổng cộng 108 trường hợp đến khám với các triệu chứng rối loạn tiêu hóa điển hình như: đau bụng, tiêu chảy, nôn ói, một số ca kèm sốt cao.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu theo dõi sức khỏe bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ảnh: BVCC

Đáng chú ý, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu là nơi tiếp nhận đông bệnh nhân nhất với 104 ca. Nhờ quy trình xử trí khẩn cấp và điều trị đúng phác đồ, đến nay đã có 45 trường hợp ổn định sức khỏe và được cho xuất viện. 92 ca nhập viện điều trị nội trú trước đó hiện cũng có tình trạng sức khỏe ổn định, không ghi nhận trường hợp diễn tiến nặng hay nguy kịch.

Bên cạnh đó, các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (2 ca), Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội (1 ca) và Bệnh viện Nhân dân 115 (1 ca) đều đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Sở Y tế nhận định điểm mấu chốt giúp công tác điều trị đạt hiệu quả cao là việc ngành y tế đã khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm bệnh phẩm ngay từ đầu.

Kết quả phân tích cho thấy 28/51 mẫu phân (chiếm 54,9%) dương tính với vi khuẩn Salmonella. Theo các chuyên gia y tế, đây là tác nhân gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa phổ biến liên quan đến thực phẩm.

Việc sớm "chỉ mặt đặt tên" được vi khuẩn gây bệnh đã giúp các bệnh viện thống nhất phương án điều trị: tập trung bù nước, điện giải và theo dõi sát các dấu hiệu mất nước.

Trước tình hình trên, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận, thu dung điều trị kịp thời các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm theo đúng hướng dẫn của ngành.

Đồng thời, các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà bằng các loại thuốc cầm tiêu chảy hay kháng sinh khi chưa có chỉ định.

Cần đến cơ sở y tế sớm, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh lý nền khi có dấu hiệu nôn ói, tiêu chảy liên tục. Ngoài ra cần tuân thủ điều trị, việc đáp ứng tốt với bù nước và điện giải sẽ giúp bệnh nhanh chóng tự giới hạn và hồi phục.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát các ca bệnh còn lại và phối hợp điều tra nguồn gốc thực phẩm để ngăn ngừa sự cố tương tự.

Trước đó như PLO đưa tin, vào chiều tối 3-3, Trạm Y tế phường Vũng Tàu đã báo cáo nhanh về vụ việc nghi ngộ độc sau ăn bánh mì xảy ra trên địa bàn phường.

Theo báo cáo, lúc 14 giờ chiều 3-3, Trạm Y tế phường Vũng Tàu nhận được thông tin từ phản ánh của người dân trên Facebook về các trường hợp nghi ngờ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại cơ sở thuộc địa bàn phường Vũng Tàu, Trạm Y tế đã tiến hành xác minh.

Cụ thể, các trường hợp xuất hiện triệu chứng sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, đau đầu đến khám và điều trị tại bệnh viện liên quan đến bánh mì mua trên đường Đồ Chiểu, phường Vũng Tàu, TP.HCM, trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 23 giờ ngày 2-3 (thức ăn gồm bánh mỳ, thịt luộc, chà bông, bơ, pa tê, chả lụa, nước sốt, đồ chua, hành ngò).

Đến sáng 3-3, xuất hiện người đầu tiên có các triệu chứng liên quan đến ngộ độc thực phẩm như sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn, buồn nôn, đau đầu...

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường phối hợp với Phòng VH-XH điều tra, xác minh tại tiệm bánh mì không tên và tiếp tục theo dõi, xử lý đúng quy định.