Phát hiện 67 thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, gần 700 sản phẩm không đạt chuẩn 06/03/2026 15:49

(PLO)- Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi 67 thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và 675 sản phẩm không đạt chuẩn do Công ty Herbitech sản xuất.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả hoặc không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Cục cho biết, theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, qua quá trình đấu tranh, phát hiện vi phạm pháp luật đã xác định 67 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020.

Đồng thời, 675 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe khác có thành phần, hàm lượng nguyên liệu không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm.

Các sản phẩm nêu trên do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, gia công trong giai đoạn năm 2018-2025.

Doanh nghiệp này có trụ sở đăng ký tại số 56 ngõ 144 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, Hà Nội; nhà máy sản xuất tại xã Sóc Sơn, Hà Nội.

Điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020 nêu rõ: Hàng giả là hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng, hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản, hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, thu hồi 67 thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả và 675 sản phẩm không đạt chuẩn. (Ảnh minh hoạ)

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tại địa phương rà soát, kiểm tra và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành thu hồi toàn bộ 67 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả và 675 sản phẩm không bảo đảm theo tiêu chuẩn công bố sản phẩm đã được cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ ra.

Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện các sản phẩm nêu trên đang lưu thông trên thị trường, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị tiến hành thu hồi ngay, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xử lý theo quy định và báo cáo về Cục An toàn thực phẩm.

Cục cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Bộ Y tế liên quan đến công tác hậu kiểm, tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trên thị trường.

"Việc khẩn trương thu hồi và kiểm soát các sản phẩm vi phạm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm", Cục An toàn thực phẩm nêu rõ.