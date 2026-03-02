Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông lên tới 22 02/03/2026 14:36

(PLO)- Tính đến chiều 2-3, đã có 22 trường hợp đến khám, điều trị tại các bệnh viện nghi do ngộ độc sau ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông (TP.HCM).

Ngày 2-3, Sở Y tế TP.HCM cập nhật thông tin về tình hình số ca nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại phường Hạnh Thông.

Tính đến 13 giờ cùng ngày, Sở Y tế ghi nhận 22 trường hợp đến khám, điều trị tại các bệnh viện sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông.

Cụ thể, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận 8 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 1 ca và Bệnh viện đa khoa Trung Mỹ Tây tiếp nhận 1 ca.

Một trong số bệnh nhân hiện đang được theo dõi tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: BVCC

Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện rà soát công tác tiếp nhận, điều trị người bệnh. Đồng thời bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm đã ban hành.

Ngoài ra, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị báo cáo nhanh cho Sở An toàn thực phẩm và Sở Y tế về tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh để kịp thời điều phối.

Như PLO đã đưa tin, tối 27-2, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 6 trường hợp nhập viện cấp cứu nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Các bệnh nhân nhập viện rải rác từ 7 giờ 30 đến 16 giờ cùng ngày.

Qua khai thác dịch tễ, những người này đều sử dụng bánh mì tại cùng một cơ sở trước khi xuất hiện triệu chứng. Bệnh nhân từ 30 đến 63 tuổi, trong đó có một Việt kiều về thăm thân.

Khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu lỏng, một số ca sốt cao 39°C và có dấu hiệu mất nước. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, có ca hạ kali máu gây co cơ.

Hiện chưa ghi nhận trường hợp sốc nhiễm trùng hoặc biến chứng nặng. Sau xử trí, hai ca đã xuất viện, các trường hợp còn lại tiếp tục được điều trị và theo dõi tại khoa.