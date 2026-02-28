Từ vụ cô gái tử vong sau khi truyền trắng da: Bác sĩ cảnh báo khẩn 28/02/2026 08:36

(PLO)- Truyền trắng da là thủ thuật không được phép sử dụng cho mục đích thẩm mỹ, vì có nhiều rủi ro ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

“Truyền trắng” (thường là truyền tĩnh mạch glutathione, vitamin C, hoặc kết hợp) được quảng cáo giúp da trắng sáng nhanh.

Tuy nhiên, đây là thủ thuật không được phép sử dụng cho mục đích thẩm mỹ, vì có nhiều rủi ro ảnh hưởng lớn đến sức khỏe.

Truyền trắng da là gì?

Đáng lo ngại nhất là nguy cơ phản vệ – sốc phản vệ có thể xảy ra ngay trong lúc truyền với biểu hiện da nổi mày đay, khó thở, tụt huyết áp, choáng. Nặng có thể đe doạ tính mạng nếu không xử trí kịp thời.

Truyền trắng da có nhiều rủi ro ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó việc truyền trắng còn có nguy cơ tổn thương gan, thận, tim mạch do glutathione liều cao, truyền lặp lại nhiều lần có thể gây rối loạn men gan, ảnh hưởng chức năng thận. Truyền vitamin C liều cao có thể gây rối loạn nhịp tim, tăng nguy cơ sỏi thận, rối loạn chuyển hoá đặc biệt ở những người có bệnh nền.

Ngoài ra việc truyền trắng cũng sẽ có nguy cơ lây nhiễm viêm gan B, C, HIV… khi tiêm truyền tại các cơ sở không đảm bảo vô khuẩn. Chính vì vậy không có hướng dẫn y khoa nào khuyến cáo truyền trắng cho mục đích làm đẹp.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Hoa Kỳ và nhiều quốc gia như Philippines, Singapore … đã từng phát cảnh báo hoặc siết chặt quản lý dịch vụ này do các nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Hiện nay, tại Việt Nam danh mục kỹ thuật tiêm, truyền nhằm mục đích làm trắng da qua đường tĩnh mạch chưa được Bộ Y tế cấp phép.

Nhiều nguy cơ cho sức khỏe

Do việc cải thiện màu da sáng hơn sau truyền trắng chỉ mang tính tạm thời. Muốn duy trì phải truyền lặp lại, và khi truyền nhiều lần sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe “tích lũy”.

Ví dụ nguy cơ phản vệ tăng theo số lần tiếp xúc. Phản ứng quá mẫn có thể không xảy ra lần đầu, nhưng có thể xảy ra ở các lần sau do việc tiếp xúc lặp lại, khiến cơ thể tăng mẫn cảm hóa, dẫn đến tăng nguy cơ phản vệ.

Hay việc truyền lặp lại glutathione và vitamin C liều cao gây tích lũy các gốc tự do ô xy hóa ở gan – thận, dẫn đến tăng gánh nặng chuyển hóa gây rối loạn men gan, tăng nguy cơ sỏi thận (oxalate từ vitamin C) dẫn đến nguy cơ suy thận.

Đặc biệt sắc tố melanin không chỉ tạo màu da mà còn bảo vệ da khỏi tác hại tia cực tím, trung hòa các gốc ô xy hóa tự da gây tổn thương các tế bào da. Khi chúng ta can thiệp làm ức chế việc tạo melanin kéo dài sẽ gây rối loạn sinh lý bảo vệ da làm da nhạy cảm ánh sáng hơn, nguy cơ cao bỏng nắng, lão hóa da, ung thư da.

Lời khuyên của bác sĩ

Nếu muốn da sáng an toàn hơn, cần tránh nắng thật tốt bao gồm cả việc hạn chế tiếp xúc kéo dài với tia cực tím và bôi kem chống nắng đúng, đủ.

Tránh sinh hoạt ngoài trời vào các giờ có nắng gay gắt như từ 9g-15g, chọn bóng râm và mang các dụng cụ hỗ trợ chống nắng như nón rộng vành, mắt kính, dù, áo khoác dài tay... Bôi các sản phẩm chứa các hoạt chất làm sáng da an toàn như vitamin C, niacinamide, arbutin…

Ngoài ra có thể kết hợp thêm các thủ thuật thẩm mỹ như laser, tái tạo da bằng hóa chất… tuy nhiên cần được tư vấn bởi các bác sĩ nhiều kinh nghiệm tại các cơ sở y tế uy tín

Như PLO đã đưa tin, ngày 25-2, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế TP.HCM về việc nữ bệnh nhân ĐTHP (34 tuổi, ngụ phường Cát Lái) tử vong tại nhà nghi sốc phản vệ thuốc. Theo lời người đưa bệnh nhân vào viện khai báo: Khoảng 20 giờ 30 ngày 23-2, bệnh nhân đưa cho 1 người 3 lọ Glutathion pha truyền (hay còn gọi chất truyền trắng) và truyền tại nhà. Sau khi truyền, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, đã được tiêm ½ ống thuốc vận mạch tại nhà. Nữ bệnh nhân được người nhà và hàng xóm đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu lúc 23 giờ 6 phút cùng ngày. Theo báo cáo, bệnh nhân đến cấp cứu trong tình trạng tử vong lâm sàng. Mê sâu, da niêm tái nhợt và nổi bông, chi lạnh. Đồng tử 2 bên giãn 5 mm, mất phản xạ ánh sáng và các phản xạ thần kinh khác. Lúc này mạch, huyết áp, ô xy máu, nhịp thở bằng 0. Ngay lập tức, kíp trực tiến hành hồi sức cấp cứu nâng cao: Ấn tim ngoài lồng ngực, bóp bóng qua mask với ô xy 15 lít/phút, đặt nội khí quản, lập đường truyền tĩnh mạch, sử dụng đến 34 ống thuốc vận mạch… Sau 40 phút hồi sức tích cực liên tục, bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn tự nhiên, điện tâm đồ thể hiện bệnh nhân ngưng tim hoàn toàn. Kíp trực xác định bệnh nhân đã tử vong.

TS.BS TRẦN NGUYÊN ÁNH TÚ, Phụ trách khoa Da liễu – Miễn dịch dị ứng Bệnh viện Thống Nhất