Ăn ốc bươu ngâm ‘thủy tinh lỏng’: Nguy cơ viêm loét dạ dày, ảnh hưởng gan, thận 28/01/2026 08:19

(PLO)- Ăn phải thực phẩm nhiễm ‘thủy tinh lỏng’ có thể gây viêm loét dạ dày - ruột, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người già, người có bệnh dạ dày.

Mới đây Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây dùng 500 tấn Natri Silicate hay còn gọi là "thủy tinh lỏng" ngâm 3.000 tấn thịt ốc bươu bán ra thị trường, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Natri silicate là chất gì?

Natri silicate (sodium silicate) là một hợp chất vô cơ có tính kiềm mạnh, thường tồn tại ở dạng dung dịch nhớt, trong suốt, nên còn được gọi là “thủy tinh lỏng”.

Chất này được sử dụng trong công nghiệp như sản xuất chất tẩy rửa, xi măng, gốm sứ, keo dán, xử lý bề mặt kim loại, hoặc chống thấm vật liệu.

Natri silicate không được phép sử dụng trong thực phẩm hay trong bất kỳ công đoạn chế biến, bảo quản thực phẩm nào. Việc dùng chất này để ngâm ốc nhằm làm trắng, giòn, bảo quản lâu là hành vi vi phạm nghiêm trọng an toàn thực phẩm.

Ốc bươu ngâm "thủy tinh lỏng" để bán ra thị trường. Ảnh: CA

Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe

Khi ăn phải thực phẩm nhiễm natri silicate, người dân có thể bị kích ứng và bỏng niêm mạc đường tiêu hóa do tính kiềm mạnh.

Các triệu chứng khi ăn phải thực phẩm nhiễm chất này như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, rát họng. Trường hợp nặng có thể gây viêm loét dạ dày - ruột, đặc biệt nguy hiểm với trẻ em, người già, người có bệnh dạ dày.

Về lâu dài, nếu ăn lặp đi lặp lại hoặc tích lũy kéo dài, có thể gây tổn thương mạn tính niêm mạc tiêu hóa, làm rối loạn hấp thu dinh dưỡng. Ngoài ra còn ảnh hưởng chức năng gan, thận do cơ thể phải liên tục thải độc. Đặc biệt làm tăng nguy cơ viêm đường tiêu hóa kéo dài.

Dù chưa có bằng chứng rõ ràng gây ung thư, nhưng việc đưa một hóa chất công nghiệp vào thực phẩm là cực kỳ nguy hiểm và không thể chấp nhận.

Khuyến cáo và xử trí

Nếu vừa ăn phải thực phẩm nghi nhiễm natri silicate và có triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, cần ngưng sử dụng ngay, không tự ý gây nôn mà nên đến cơ sở y tế để được theo dõi và xử trí kịp thời.

Nếu đã ăn trước đó nhưng chưa có triệu chứng, cần theo dõi sức khỏe trong 24–48 giờ, uống đủ nước, ăn nhẹ và đi khám nếu có dấu hiệu bất thường ở tiêu hóa.

Về phòng ngừa lâu dài, không nên mua ốc, thực phẩm thủy sản không rõ nguồn gốc. Cần cảnh giác với sản phẩm trắng bất thường, giòn lạ, để lâu không hỏng. Ưu tiên mua ở cơ sở uy tín, có kiểm soát an toàn thực phẩm.

Ths.BS BÙI THỊ DUYÊN, Phụ trách khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Quân y 175