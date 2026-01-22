Cẩn trọng: Tưởng đau dạ dày, không ngờ nhồi máu cơ tim 22/01/2026 08:54

(PLO)- Không phải cơn đau nào ở vùng thượng vị cũng là đau dạ dày, đôi khi đó là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhồi máu cơ tim.

Thành dưới của tim nằm sát cơ hoành, rất gần với dạ dày (bao tử). Khi vùng này thiếu máu, tín hiệu đau có thể lan lên vùng thượng vị thông qua các nhánh thần kinh hoành.

Ngoài ra, hệ thần kinh tự động chi phối tim và dạ dày có sự chồng chéo, khiến não hiểu nhầm tín hiệu đau từ tim là đau dạ dày.

Một ca bệnh nhồi máu cơ tim được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Những cơn đau gây nhầm lẫn

Đặc biệt, ở người cao tuổi hoặc người đái tháo đường, các dây thần kinh cảm giác bị tổn thương khiến triệu chứng đau ngực điển hình mờ nhạt, chỉ còn cảm giác tức vùng bụng trên hoặc buồn nôn mơ hồ.

Cơn đau dạng này thường âm ỉ hoặc đau rát vùng thượng vị, không rõ vị trí, không thay đổi theo tư thế và không liên quan đến bữa ăn. Người bệnh có thể kèm theo buồn nôn, nôn, mệt lả, vã mồ hôi lạnh, choáng váng hoặc khó thở. Một số người cảm thấy đau lan ra sau lưng, cổ, vai hoặc tay trái.

Điểm quan trọng là cơn đau này không giảm khi uống thuốc dạ dày. Nếu thấy đau bụng kèm cảm giác mệt, toát mồ hôi, đừng nghĩ đơn giản là rối loạn tiêu hóa hay liên quan đến dạ dày.

Phân biệt cơn đau dạ dày và do nhồi máu cơ tim

Đau do viêm loét dạ dày thường xuất hiện liên quan đến bữa ăn hoặc khi dùng thức ăn chua, cay... Cơn đau thường khu trú rõ, giảm khi ăn hoặc dùng thuốc kháng acid.

Đau do nhồi máu cơ tim thể bụng xuất hiện bất kỳ lúc nào, không giảm khi thay đổi tư thế kèm cảm giác mệt rũ người, buồn nôn, vã mồ hôi hoặc khó thở.

Nếu bạn có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, đái tháo đường, hút thuốc, rối loạn mỡ máu, hãy đặc biệt cảnh giác với kiểu đau “không giống ai” này.

Khi nào cần đi cấp cứu ngay?

Hãy đến bệnh viện ngay nếu cơn đau thượng vị kéo dài, không đỡ dù đã uống thuốc dạ dày hoặc nghỉ ngơi, kèm theo vã mồ hôi, buồn nôn, mệt hoặc khó thở. Đặc biệt, nếu bạn thuộc nhóm nguy cơ cao, đừng chần chừ. Điện tâm đồ (ECG) và xét nghiệm men tim (troponin) sẽ giúp bác sĩ xác định nguyên nhân chính xác trong thời gian sớm nhất.

Không phải cơn đau nào ở vùng thượng vị cũng liên quan đến dạ dày. Đôi khi, đó là dấu hiệu cảnh báo sớm của nhồi máu cơ tim. Vì vậy, khi có cơn đau lạ, dai dẳng, kèm mệt, khó thở hoặc vã mồ hôi, đừng tự ý uống thuốc, hãy đến bệnh viện kiểm tra ngay.

BS NGUYỄN TIẾN DŨNG