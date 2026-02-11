TPHCM xuất hiện mưa trái mùa, trời không nắng nhưng nhiệt độ vẫn cao 11/02/2026 15:10

(PLO)- Thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam bộ ngày 11-2, ban ngày nắng gián đoạn, độ ẩm không khí tăng, nhiệt độ thấp nhất buổi sáng vẫn tăng.

Sáng 11-2, TP.HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ xuất hiện mưa trái mùa, cả ngày bầu trời nhiều mây và không có nắng.

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết nguyên nhân gây mưa và bầu trời âm u tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ trong ngày 11-2 là do không khí lạnh tăng cường yếu xuống phía Nam kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao được thiết lập.

Điều này đã gây ra thời tiết có mây, kèm theo mưa nhỏ xuất hiện vài nơi trên khu vực TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ.

Sáng 11-2, TP.HCM xuất hiện mưa trái mùa nhiều nơi, cả ngày bầu trời nhiều mây. Ảnh: ĐT

"Tuy ngày 11-2 trời mát nhưng mát do mây, gió nhẹ và mưa lất phất. Nhiệt độ thấp nhất sáng nay vẫn tăng, cụ thể là miền Đông Nam Bộ khoảng 23,6 đến 25,4 độ C"- ông Lê Đình Quyết cho biết.

Theo dự báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trưa và chiều ngày 11-2, không khí lạnh được tăng cường yếu ở phía Bắc nước ta.

Trường gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam Bộ. Nhiễu động gió trên cao tác động đến thời tiết khu vực Nam Bộ.

Theo đó, thời tiết TP.HCM và các tỉnh Nam bộ ngày 11-2 ban ngày nắng gián đoạn, độ ẩm không khí tăng. Chiều tối có mưa rào và dông khoảng 1/3 diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa, mưa to, tập trung hơn ở khu vực ven biên giới Tây Nam và Bắc miền Đông.

Dự báo trong hai đến ba ngày tới, tại Nam Bộ không khí lạnh di chuyển ra phía đông suy yếu dần.

Trường gió Đông Bắc giảm dần và có cường độ trung bình đến mạnh vùng biển phía Đông Nam Bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ hoạt động ổn định. Nhiễu động gió trên cao tác động đến khu vực Nam Bộ trong 48 giờ, sau đó suy yếu.

Theo đó, trong hai đến ba ngày tới, tại TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ ban đêm có mưa rào và dông vài nơi tập trung khu vực ven biển, ban ngày trời mây thay đổi, có nắng gián đoạn.

Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. 72 giờ sau mưa giảm hẳn, chỉ còn xuất hiện mưa nhỏ cục bộ về chiều tối ở khu vực bán đảo Cà Mau, còn lại hầu hết không mưa.