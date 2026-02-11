Thời tiết ngày 11-2: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng 11/02/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 11-2, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết ngày 11- 2, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực Đông Bắc Bộ đêm 10-2 và sáng 11-2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày và đêm 11-2 khu vực phía Đông Gia Lai đến Khánh Hoà có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Các khu vực khác đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.