Điều tra - bài 3: ‘Phù phép’ xe cứu thương, yêu cầu khách chia tiền khi bị xử phạt

Trong quá trình thực hiện loạt phóng sự, nhóm PV ghi nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã siết chặt kiểm tra hoạt động của xe cứu thương trên nhiều tuyến đường. Hàng loạt trường hợp bị dừng xe kiểm tra, lập biên bản do sử dụng đèn, còi ưu tiên sai mục đích, dù trên xe hoàn toàn không có bệnh nhân và không thuộc trường hợp cấp cứu khẩn cấp theo quy định.
Điều đáng nói là sau khi bị xử phạt, nhiều tài xế thản nhiên yêu cầu hành khách chia “tiền dính trạm”, coi như khoản phát sinh của những chuyến xe chạy trái luật.