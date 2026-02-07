Điều tra - bài 3: ‘Phù phép’ xe cứu thương, yêu cầu khách chia tiền khi bị xử phạt 07/02/2026 15:46

(PLO)- Không bệnh nhân, không nhiệm vụ cấp cứu, nhưng nhiều xe cứu thương vẫn bật đèn, hú còi lao đi vào giờ cao điểm để chở khách dịch vụ. Khi bị CSGT xử phạt, tài xế quay sang bắt hành khách chia tiền phạt. Lần theo dấu vết này, loạt dịch vụ “phù phép” xe thường thành xe cứu thương cùng giấy phép đèn, còi được hé lộ.

Trong quá trình thực hiện loạt phóng sự, nhóm PV ghi nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã siết chặt kiểm tra hoạt động của xe cứu thương trên nhiều tuyến đường. Hàng loạt trường hợp bị dừng xe kiểm tra, lập biên bản do sử dụng đèn, còi ưu tiên sai mục đích, dù trên xe hoàn toàn không có bệnh nhân và không thuộc trường hợp cấp cứu khẩn cấp theo quy định.

Điều đáng nói là sau khi bị xử phạt, nhiều tài xế thản nhiên yêu cầu hành khách chia “tiền dính trạm”, coi như khoản phát sinh của những chuyến xe chạy trái luật.