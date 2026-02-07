Điều tra: Xe cứu thương kêu cứu - Bài 3: 'Phù phép' xe cứu thương, yêu cầu khách chia tiền khi bị xử phạt

(PLO)- Không chở bệnh nhân nhưng nhiều xe cứu thương “đội lốt” vẫn ngang nhiên hú còi, bật đèn ưu tiên để chở khách giữa giờ cao điểm. Khi bị xử phạt, tài xế quay sang ép khách chia tiền phạt.

Trong quá trình thực hiện loạt phóng sự, nhóm PV ghi nhận Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường kiểm tra, lập biên bản nhiều trường hợp tài xế điều khiển xe cứu thương sử dụng đèn, còi ưu tiên không đúng quy định, dù trên xe không chở bệnh nhân và không thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Thay vì tự chịu, các đối tượng vi phạm pháp luật quay sang yêu cầu khách thuê xe… chia tiền phạt.

Tối 12-1, khoảng 19 giờ, tại khu vực một bệnh viện lớn ở TP.HCM, PV ghi nhận một tài xế xe cứu thương tư nhân chủ động tiếp cận một nữ hành khách có nhu cầu đi gấp về Đồng Nai. Sau vài câu trao đổi, tài xế dẫn khách đến bãi xe trên đường Tô Hiến Thành (phường Diên Hồng, TP.HCM), báo giá 1,6 triệu đồng cho chuyến đi này, gọi đây là “giá xe cấp cứu”.

Tại bãi xe, một tài xế khác được điều động ra nhận chuyến. Tài xế này cho biết nếu đường thông thoáng sẽ đi nhanh, kẹt xe thì lâu hơn. “Muốn bật còi, đèn để đi nhanh, nhưng lỡ bị công an bắt là tụi em chịu phạt khoảng 5 triệu và trừ 4 điểm giấy phép lái xe” - tài xế nói.

Sau khi chốt giá với nữ hành khách, tài xế ra bãi lấy xe. Lúc này chúng tôi bày tỏ ý muốn xin đi cùng về Đồng Nai và sẵn sàng chia sẻ tiền cước để giảm chi phí. Chưa đầy 5 phút, xe cứu thương có mặt, đón khách lên xe, bật còi, đèn ưu tiên rời bãi rồi chạy nhanh hướng Đồng Nai dù trên xe không có bệnh nhân.

Trên đường đi, tài xế cho biết đơn vị của anh ta có nhiều xe cứu thương chạy dịch vụ, nhận chạy liên tỉnh theo chuyến, không tính cây số. Giải thích về giá cước cho mỗi chuyến đi cao, tài xế này cho biết là vì “giá cước đã bao gồm chi phí bác sĩ, y tá” dù thực tế không có nhân viên y tế đi cùng. Người này cũng tự tin cho biết thường xuyên chở khách dạng này (không phải cấp cứu bệnh nhân - PV) nên rất rành đường đi, nắm rõ các chốt kiểm soát.

Trên đường đi, gặp đoạn đông xe, tài xế trấn an khách: “Xe thường thì kẹt, chứ xe này không kẹt được, người ta thấy là né hết”.

Vừa qua khỏi cầu Đồng Nai, tài xế nhanh chóng tắt đèn ưu tiên, còi hú và cho biết để tránh bị kiểm tra. Dù vậy chiếc xe vẫn bị CSGT thổi lại. Tài xế tắt máy, khoá cửa xe để chúng tôi ngồi trên rồi xuống xe làm việc. Sau đó xe bị CSGT xử phạt. Khi thanh toán tiền, tài xế đề nghị chúng tôi hỗ trợ thêm chi phí.

Cụ thể, khi thanh toán, tổng chi phí được báo là 2,6 triệu đồng, gồm tiền xe và khoản tiền mà tài xế cho là tiền khách chia sẻ thêm với tài xế vì xe vi phạm luật giao thông, bị xử phạt. Người này còn cho biết việc kiểm tra xe cứu thương thời gian gần đây bị siết chặt, nhiều giấy phép đèn, còi ưu tiên cấp trước năm 2024 không còn hiệu lực và phải xin cấp mới theo quy trình, trong khi bản thân anh ta và chiếc xe này vẫn đang dùng giấy phép cũ.

Chúng tôi không đồng ý thanh toán khoản tiền nói trên thì tài xế nói: “Chạy kiểu này mà dính phạt là em chịu. Không chịu thì thôi”, rồi rời đi.

Sau khi thâm nhập thực tế thực hiện tuyến bài “Xe cứu thương kêu cứu”, PV tiếp tục lần theo một mắt xích khác là thị trường mua bán xe cứu thương và được tư vấn các vấn đề cốt yếu của chiếc xe cứu thương như giấy phép đèn, còi ưu tiên.

Chỉ cần tìm trên mạng với cụm từ “mua bán xe cứu thương Đồng Nai”, hàng loạt tài khoản, số điện thoại, hội nhóm xuất hiện.

Lần theo các manh mối, chúng tôi liên hệ với một người đàn ông tên Nguyên có số điện thoại 0988.243.4xx. Người này giới thiệu “có nhiều xe cứu thương” và hẹn chúng tôi đến xem xe trực tiếp.

Ngày 22-12-2025, theo hẹn của Nguyên, chúng tôi đến garage 3M AUTO nằm trên Quốc lộ1A, thuộc địa bàn phường Tam Hiệp. Tại đây, PV ghi nhận nhiều xe cứu thương đậu sát nhau trong garage này. Nguyên dẫn chúng tôi tham quan rồi giới thiệu từng chiếc xe, từ đời xe, tình trạng máy móc đến giấy tờ.

“Chiếc này đời 2018 mang biển số 60K-503.xx, hàng còn zin (nguyên bản - PV), chưa tua đồng hồ” - Nguyên chỉ vào một chiếc xe cứu thương và giới thiệu.

Cùng với việc giới thiệu xác xe, Nguyên còn đưa cho PV xem giấy tờ xe gồm đăng ký và kiểm định, rồi chuyển sang phần mà những người tìm xe cứu thương quan tâm nhất: Đèn, còi ưu tiên.

Khi chúng tôi hỏi giấy tờ, đèn, còi đâu, Nguyên nói: “Không, cái này phải vào công ty mới vô đèn, còi được, cá nhân không vô được... Anh phải vào phòng khám hoặc vào công ty vận chuyển bệnh nhân em hỗ trợ phần giấy phép đèn, còi...".

Nguyên tiếp tục chỉ sang một số xe khác và khẳng định loại xe đó “đã vào dịch vụ” và có thể “hỗ trợ làm giấy phép đèn, còi”. Theo Nguyên giải thích, hiện tại với quy định mới, giấy phép đèn, còi rất khó, phải tốn nhiều chi phí hơn. “Từ 1-7, giấy phép đèn, còi là mẫu mới, chứ cũ là bị thu hết đó… bây giờ làm căng đó nha…” - Nguyên nói.

Khi PV hỏi giấy phép đèn, còi thường được bao lâu thì Nguyên trả lời: “Năm năm, tùy đợt”. Hỏi tiếp về chi phí, Nguyên cầm điện thoại gọi cho một người đàn ông khác để hỏi giá.

“Em có ông khách muốn mua xe… giờ cần ra giấy phép đèn, còi… anh lấy chi phí bao nhiêu?… Giấy phép mấy năm?…” - Nguyên hỏi người cầm máy. Đầu dây bên kia trả lời: "8 triệu đồng".

Cúp máy, Nguyên giải thích thêm rằng phải hỏi xem giấy phép có hạng mục cấp cứu hay không, nếu có thì làm được. Người này cũng “giới thiệu nóng” một người chuyên làm loại giấy tờ này, đọc số điện thoại 0939.807.7xx, tự nhận là ông Trung. “Ông này đa số ca khó làm nhiều lắm… nguyên dàn ở đây toàn cấp cứu là ổng làm hết…” - Nguyên nói.

Về giá chiếc xe mà chúng tôi bày tỏ quan tâm, Nguyên ra giá 580 triệu đồng. Sau buổi xem xe, PV chưa “chốt” vì Nguyên đang hẹn tìm người lo giấy phép phòng khám. Tuy nhiên, đến tối 22-12-2025, Nguyên nhắn tin hỏi “có chốt xe không”. Chúng tôi từ chối.