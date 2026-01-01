3 chính sách giáo dục vượt trội của TP.HCM

(PLO)- Năm qua, TP.HCM đã hỗ trợ để toàn bộ học sinh được miễn 100% BHYT; triển khai hỗ trợ toàn diện từ tiền ăn, đồng phục…cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 14-11, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người cao tuổi, học sinh trên địa bàn.

Theo đó, với nhóm học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông cả hệ công lập và ngoài công lập, TP hỗ trợ thêm 50% mức đóng BHYT (631.800 đồng/năm). Mức này cộng với 50% hỗ trợ tối thiểu từ ngân sách trung ương theo Luật BHYT giúp các em được miễn hoàn toàn mức đóng.

Nhận lại khoản tiền BHYT đã đóng sau khi được TP hỗ trợ, chị Hứa Kim Triều, phụ huynh Trường Tiểu học Hiệp Tân, phường Phú Thạnh, mừng rơi nước mắt.

Chị Triều làm tạp vụ với lương khoảng 7 đến 7,5 triệu đồng/tháng, đang nuôi con nhỏ và chăm sóc cha mẹ già. Với chị, việc được miễn tiền BHYT giúp giảm gánh nặng tài chính để lo toan những khoản khác. “Sắp tới, tôi sẽ đưa con đi khám sức khỏe định kỳ để phát huy hiệu quả của thẻ BHYT”- chị Triều nói.

Chị Lưu Thị Ngọc Nhiên, mẹ của ba đứa trẻ, chia sẻ gia đình đang thuê nhà, chi phí sinh hoạt khoảng 9 triệu đồng/tháng trong khi chỉ mình chồng làm thợ sửa xe. Khi biết con được miễn BHYT, chị thấy giảm bớt áp lực. Theo chị Nhiên, chính sách này giúp chị yên tâm đưa con đến các cơ sở y tế khám và nhận thuốc đúng nơi khi ốm đau.

Em Nguyễn Thị Trâm Anh, học viên Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Phú, phường Phú Thọ Hòa, cho rằng chính sách này có ý nghĩa rất lớn. Gia đình Trâm Anh có ba anh chị em, cha mẹ làm lao động tự do.

“Nhiều khi đến kỳ đóng tiền học chúng em phải nợ. Việc được miễn BHYT giúp ba mẹ giảm áp lực, tạo điều kiện để em yên tâm đến trường” - Trâm Anh bày tỏ.

Trâm Anh cho biết khi được TP quan tâm, chăm lo, bản thân em càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong học tập và rèn luyện. Bên cạnh chính sách chăm lo của TP, Trâm Anh đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ từ trung tâm nơi em theo học.

Thông qua các chương trình học bổng, quỹ “heo đất tiếp sức bạn đến trường” và sự đồng hành của thầy cô, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ chi phí học tập, được gia hạn thời gian đóng học phí khi gặp trở ngại, qua đó tiếp thêm động lực vươn lên trong học tập.

Ông Lưu Thanh Tòng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX quận Tân Phú, đánh giá đây là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt với người dân. Học viên tại các trung tâm GDTX thường thuộc nhóm yếu thế, rất cần sự hỗ trợ để duy trì việc học. Việc hỗ trợ 100% BHYT đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều được học hành và chăm sóc sức khỏe.

“Việc được hỗ trợ BHYT giúp học viên phát triển toàn diện về phẩm chất, năng lực và thể chất” - ông Tòng nói.

Trước khi các chính sách mới được ban hành, nhiều học viên tại các trung tâm gặp khó khăn trong việc đóng học phí và mua BHYT. Phía trung tâm đã vận động Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh các lớp hỗ trợ kinh phí cho những học viên không thuộc diện miễn, giảm, giúp các em hoàn thành nghĩa vụ học tập và được tham gia BHYT.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hiệp Tân, cho biết trước đây việc đảm bảo tỷ lệ 100% học sinh tham gia BHYT luôn là áp lực lớn.

“Với chính sách mới, mọi học sinh đều được miễn phí, giúp giảm áp lực quản lý và đảm bảo quyền lợi đồng đều” - bà Nguyệt bày tỏ

Bà Nguyệt cho rằng việc sử dụng thẻ BHYT hiệu quả rất quan trọng. Nếu phụ huynh không sử dụng thẻ đúng mục đích, ví dụ tự mua thuốc tại nhà thay vì đưa con đến cơ sở y tế, quyền lợi của thẻ sẽ không phát huy tối đa, gây lãng phí. Do đó, trường sẽ tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh sử dụng thẻ đúng nơi, đúng lúc, nhằm đảm bảo con được chăm sóc sức khỏe đầy đủ.

HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về các chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố. Chính sách bắt đầu áp dụng từ năm học 2025 - 2026 và thực hiện chi trả từ ngày 1-1-2026.

Các nhóm trẻ được thụ hưởng chính sách gồm trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi một bên và bị người còn lại bỏ rơi; trẻ sống với ông bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng những người này đã qua đời; học sinh là người khuyết tật; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Thành phố sẽ hỗ trợ bữa ăn của trẻ theo mức chi thực tế tại từng cơ sở giáo dục, tối đa 40.000 đồng/ngày; hỗ trợ chi phí các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục; các chương trình giáo dục ngoài giờ chính khoá, hoạt động trải nghiệm và hỗ trợ kinh phí mua trang phục học sinh (Trẻ mầm non được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi năm học; học sinh tiểu học 400.000 đồng; THCS 450.000 đồng và THPT 500.000 đồng).

Chị BC, phụ huynh có hai con khuyết tật đang theo học tại Trường Chuyên biệt Ánh Dương, phường Trung Mỹ Tây xúc động khi biết tin HĐND TP HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua nghị quyết về các chính sách đặc thù hỗ trợ trẻ mầm non, học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP. Chính sách bắt đầu áp dụng từ năm học 2025 - 2026 và thực hiện chi trả từ ngày 1-1-2026.

Mỗi tháng chi phí học tập và bán trú cho hai con gần 3 triệu đồng. Chị phải nghỉ làm để đưa đón con nên kinh tế rất hạn hẹp. Vì vậy, chị buộc phải cắt giảm các lớp can thiệp cá nhân bên ngoài, vốn có mức phí khoảng 200.000 đồng/giờ, để tập trung lo chi phí học tập chính tại trường.

Theo chị C, việc TP hỗ trợ bữa ăn bán trú, các khoản chi phí học tập, đồng phục và hoạt động giáo dục không chỉ giúp gia đình giảm đáng kể gánh nặng tài chính mà còn mang lại giá trị tinh thần rất lớn.

“Những đứa trẻ như con tôi vốn đã thiệt thòi nhiều, nay được TP quan tâm thì không còn gì mừng hơn. Chính sách này giúp gia đình không còn thấy đơn độc trong quá trình nuôi dạy con khuyết tật” - chị C bộc bạch.

Có con là người khuyết tật đang theo học hoà nhập tại Trường THCS Phan Bội Châu, phường Đồng Hưng Thuận, chị MA đánh giá đây là sự hỗ trợ vô cùng ý nghĩa. Chị cho biết, trẻ khuyết tật thường phải theo học các lớp can thiệp, hòa nhập với chi phí từ 7–10 triệu đồng mỗi tháng, trong khi thu nhập của nhiều gia đình chỉ ở mức vài triệu đồng, khiến không ít phụ huynh buộc phải tự chăm sóc con tại nhà.

“Vì vậy, khi được TP hỗ trợ toàn diện, không chỉ giúp giảm gánh nặng tài chính mà còn là nguồn động viên lớn về tinh thần, giúp chúng tôi chăm lo cho con tốt hơn” - chị MA bộc bạch.

Bà Nguyễn Ngọc Hạnh, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Ánh Dương, chia sẻ tại trường, có nhiều gia đình hai anh em ruột cùng bị khuyết tật, phụ huynh phải dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con.

Bà Hạnh nhìn nhận giá trị lớn nhất của chính sách là sự tôn trọng quyền lợi, nhu cầu của “học sinh đặc biệt”. Điều này tạo sự yên tâm tuyệt đối cho phụ huynh.

Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận có khoảng 19 học sinh khuyết tật học hòa nhập, cùng hơn 10 học sinh mồ côi, sống tại mái ấm hoặc thuộc diện dân tộc thiểu số.

Bà Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng nhà trường cho hay từ trước đến nay, trường chủ động chăm lo cho các em thông qua quỹ khuyến học. Hằng năm, quỹ huy động sự đóng góp từ giáo viên, phụ huynh và các mạnh thường quân để trao học bổng Trần Văn Ơn, với hơn 40 suất mỗi năm, trị giá khoảng 400.000-500.000 đồng/suất, hỗ trợ chi phí đầu năm như bảo hiểm y tế, đồng phục, sách vở. Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, Trung thu, học sinh khó khăn đều được nhận quà và được miễn, giảm chi phí khi tham gia các hoạt động, chương trình của nhà trường.

Tuy nhiên, bà Châu nhìn nhận hình thức hỗ trợ trước đây vẫn phụ thuộc nhiều vào nguồn lực và sự chủ động của từng trường, cũng như mức độ xã hội hóa. Chính sách mới với tổng ngân sách dự kiến khoảng 537 tỉ đồng đã tạo ra cơ chế rõ ràng, thống nhất. Điều này bảo đảm quyền lợi cho 100% học sinh thụ hưởng, thể hiện rõ tinh thần nhân văn, nghĩa tình của TP.HCM.

Năm qua, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết hỗ trợ chi phí học tập và sách vở cho học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số đang thường trú tại thành phố.

Đối tượng gồm người dân tộc Chăm, Chơ Ro, Khmer; các dân tộc thiểu số khác thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ nghèo và cận nghèo, đang học tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện hoặc viện nghiên cứu trong cả nước.

Theo đó, học sinh người dân tộc thiểu số được hỗ trợ sách vở với mức tối đa 400.000 đồng/năm (tiểu học), 500.000 đồng/năm (THCS) và 600.000 đồng/năm (THPT). Khoảng 72.784 học sinh thuộc diện hưởng.

Ngoài ra, học sinh, sinh viên và học viên cao học, nghiên cứu sinh được hỗ trợ chi phí học tập 1,5 triệu đồng/người/tháng theo thời gian đào tạo. Dự kiến có khoảng 1.100 người được thụ hưởng.

Chính sách không áp dụng cho các trường hợp đã được hỗ trợ theo chính sách trung ương, hệ cử tuyển, dự bị đại học hay các chương trình đào tạo liên kết nước ngoài.

TP.HCM hiện có hơn 509.000 người dân tộc thiểu số, trong đó nhiều học sinh - sinh viên gặp khó khăn về điều kiện học tập.

Danh Minh Mẫn, học sinh lớp 9, dân tộc Khmer, Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn là một trong những người được thụ hưởng chính sách này.

Mẫn nói: “Em cảm thấy rất biết ơn và cảm kích vì TP đã quan tâm đến học sinh dân tộc thiểu số. Sự hỗ trợ này giúp tụi em có thêm điều kiện học tập và cơ hội vươn lên, cố gắng học tập tốt hơn để bằng với các bạn khác”. Là học sinh cuối cấp THCS, Mẫn đang đặt mục tiêu thi vào Trường THPT Nguyễn Mạc Đĩnh Chi (nguyện vọng 1).

Tại Trường THCS Nguyễn Văn Luông, phường Bình Phú có 18 học sinh là người dân tộc Khmer. Trường đã rà soát và gửi danh sách về UBND phường để nhận chi phí hỗ trợ cho các em.

Em Lưu Tú An, học sinh lớp 9, dân tộc Khmer, cho biết: “Em rất vui khi biết mình được hỗ trợ sách giáo khoa và chi phí học tập hằng tháng. Chính sách này giúp gia đình em đỡ lo hơn về tiền bạc, để em tập trung học tập tốt hơn”.

Cùng chung niềm vui, em Thạch Hoàng Minh Huy, học sinh lớp 9, chia sẻ: “Em cảm thấy rất cảm kích trước sự quan tâm của thành phố dành cho học sinh dân tộc thiểu số. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn để xứng đáng với sự chăm lo này”.

Là ngôi trường có nhiều em dân tộc thiểu số, bà Nguyễn Thị Thúy Uyên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Trực, phường Chánh Hưng, đánh giá Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND của TP.HCM có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai chính sách hỗ trợ giáo dục toàn diện đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết bao gồm các nội dung hỗ trợ thiết thực như sách vở, học phí và chi phí học tập, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận giáo dục, bảo đảm công bằng xã hội và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố.

Trong bối cảnh TP.HCM đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, việc chăm lo cho giáo dục của các nhóm yếu thế, trong đó có học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài. Nghị quyết không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình người học, mà còn tạo điều kiện để các em được học tập đầy đủ, liên tục, tránh nguy cơ bỏ học vì khó khăn kinh tế, đúng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Bên cạnh ý nghĩa an sinh xã hội, Nghị quyết 83 còn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới. Thông qua việc bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, chính sách này đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, song song với quá trình hòa nhập vào đời sống văn hóa chung của đô thị lớn.

Đặc biệt, Nghị quyết thể hiện sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố đối với các đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần củng cố an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận và niềm tin trong cộng đồng dân cư.

Về tổng thể, Nghị quyết 83/2025/NQ-HĐND không chỉ là một chính sách hỗ trợ giáo dục, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại và nhân văn – một đô thị năng động, phát triển bền vững, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách.