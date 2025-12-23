TP.HCM dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số 23/12/2025 16:57

(PLO)- TP.HCM đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đến năm 2025, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

Chiều 23-12, UBND TP.HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”. Hội nghị cũng sơ kết hai năm phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

Mô hình học tập mới gắn với chuyển đổi số

Theo báo cáo của UBND TP.HCM, TP duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 100%. Năm 2024, TP.HCM được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập THCS mức độ 3 và xóa mù chữ mức độ 2.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025 thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn TP.HCM.

Công tác phổ cập giáo dục của TP tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, tỉ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt 100%. Phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 đạt 100%.

Toàn bộ các phường, xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 2 trở lên. 100% quận, huyện và thành phố Thủ Đức (thời điểm trước sáp nhập) đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

Toàn TP có 295 trung tâm học tập cộng đồng được duy trì hiệu quả. Đây là điểm học tập quen thuộc của người dân với các lớp kỹ năng nghề, kỹ năng sống, pháp luật và bảo vệ môi trường.

TP.HCM triển khai nhiều mô hình học tập mới gắn với chuyển đổi số. Tiêu biểu là chương trình “Công dân số Thành phố Hồ Chí Minh”. Chương trình giúp người dân tiếp cận ứng dụng số, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không tiền mặt.

Tính đến tháng 5-2025, 85% người trong độ tuổi lao động đã được trang bị năng lực thông tin và kỹ năng công nghệ cơ bản. 27% dân số có trình độ đại học trở lên, gấp hơn hai lần so với mục tiêu đề ra.

Hiệu quả hoạt động chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục đạt kết quả tích cực. Cụ thể 100% các trường đại học đã triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 98% các cơ sở giáo dục phổ thông triển khai quản lý, giảng dạy trên môi trường số; 60% các cơ sở giáo dục thường xuyên triển khai giảng dạy, học tập trên môi trường số...

Những kết quả trên khẳng định TP.HCM đã hoàn thành và vượt mức hầu hết các mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đến năm 2025, trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ và quy mô triển khai giáo dục số.

Năm nhiệm vụ trọng tâm

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NQ

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết TP vinh dự được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Đây là dấu mốc thể hiện sự nỗ lực của toàn hệ thống.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý vẫn còn những tồn tại cần khắc phục. Đó là sự chênh lệch năng lực tổ chức giữa các địa phương và hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ.

Theo bà Thuý, giai đoạn 2026 – 2030 yêu cầu công tác xây dựng xã hội học tập phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động. Nội dung phải gắn với nhu cầu học tập thực chất của người dân.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021-2025 thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" nhận bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: NQ

Để hoàn thành mục tiêu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các đơn vị tập trung năm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính. Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cấp, bảo đảm không để gián đoạn việc thực hiện đề án.

Hai là, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị cơ sở. Phân rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra cụ thể. Tăng cường kiểm tra, đánh giá theo tiêu chí thực chất.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số. Các đơn vị cần xây dựng hệ thống học liệu số dùng chung, thư viện mở. Tiến tới quản lý dữ liệu học tập của người dân bằng mã định danh cá nhân.

Bốn là, tăng cường huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò trung tâm học tập cộng đồng. Khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng các mô hình học tập gắn với chuyển đổi nghề nghiệp.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục vận động nhân dân tham gia học tập. Đảm bảo quyền tiếp cận học tập của tất cả đối tượng, nhất là lao động nhập cư và người yếu thế.