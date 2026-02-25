Học phí cao nhất Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2026 lên đến 81 triệu đồng/năm 25/02/2026 16:44

Chiều 25-2, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố thông tin tuyển sinh bậc ĐH chính quy năm 2026.

Theo đó, năm nay, trường tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 2.155 sinh viên, áp dụng hai phương thức xét tuyển là dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng theo quy định.

Trường tuyển sinh 13 ngành đào tạo, trong đó ngành Y khoa có chỉ tiêu lớn nhất với 830 sinh viên. Các ngành có chỉ tiêu cao tiếp theo gồm Điều dưỡng 400 chỉ tiêu, Dược học 200 chỉ tiêu, Răng Hàm Mặt 115 chỉ tiêu, Y học cổ truyền và Y tế công cộng cùng 100 chỉ tiêu. Các ngành còn lại như Dinh dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật gây mê hồi sức, Khúc xạ nhãn khoa và Hộ sinh có chỉ tiêu dao động từ 40 đến 80 sinh viên/ngành.

Thông tin tuyển sinh từng ngành năm 2026.

Về phương thức tuyển sinh, phương thức chủ yếu là xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo. Trường không sử dụng điểm thi được bảo lưu từ các kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước. Ngoài ra, Trường thực hiện xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT và quy chế tuyển sinh riêng của Trường, đồng thời dành một phần chỉ tiêu cho lưu học sinh Lào và Campuchia theo diện học bổng của TP.HCM.

Các tổ hợp môn xét tuyển được áp dụng theo thang điểm 30, không nhân hệ số, trong đó môn Toán là môn bắt buộc. Những tổ hợp được sử dụng gồm B00, B03, B08, A00, A01, D01 và D07. Trường không quy định chênh lệch điểm giữa các tổ hợp trong cùng một ngành. Đối với các ngành có sử dụng tổ hợp có môn tiếng Anh, trường chỉ áp dụng với thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh năm 2026 và không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm xét tuyển.

Về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điểm trúng tuyển, Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ căn cứ quy định của Bộ GD&ĐT đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề để xác định và công bố ngưỡng đầu vào trước 17 giờ ngày 10-7-2026. Điểm trúng tuyển dự kiến được công bố trước 17 giờ ngày 13-8. Trường không áp dụng điểm thưởng trong tuyển sinh năm 2026. Trong trường hợp nhiều thí sinh có tổng điểm xét tuyển bằng nhau, tiêu chí phụ được sử dụng là điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Khi trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất, đồng thời không được tham gia xét tuyển các đợt khác.

Về học phí, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến mức học phí năm học 2026–2027 đối với ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt là 81 triệu đồng/năm. Ngành Dược học và Y học cổ truyền có học phí 68 triệu đồng/năm. Các ngành cử nhân còn lại áp dụng mức học phí 47 triệu đồng/năm. Lộ trình điều chỉnh học phí tối đa không quá 10% cho mỗi năm học tiếp theo.

Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển trực tuyến theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7, nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7 và xác nhận nhập học trực tuyến chậm nhất đến 17 giờ ngày 21-8.