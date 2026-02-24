1 số trường đại học ở TP.HCM 'chơi lớn', cho sinh viên nghỉ Tết thêm 2 tuần 24/02/2026 15:25

(PLO)- Một số trường đại học ở TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán đến hết ngày 8-3 và bắt đầu học tập trực tiếp trở lại từ ngày 9-3.

Từ 23-2, toàn bộ học sinh các cấp học tại TP.HCM cũng như ở đa số các tỉnh/thành đã trở lại trường học sau gần hai tuần nghỉ Tết Nguyên đán.

Riêng ở khối đại học, đa số các trường cũng đã làm việc trở lại với nhiều hoạt động mừng tân niên, thế nhưng với người học là sinh viên, học viên ở nhiều trường tiếp tục được nghỉ Tết hoặc kết hợp học trực tuyến thêm 1-2 tuần để sinh viên về quê được dài ngày hơn.

Trường ĐH Luật TP.HCM cho sinh viên nghỉ Tết thêm hai tuần. Lý do, để kéo dài thời gian về quê cho người học, trường tổ chức giảng dạy trực tuyến trong thời gian trước và sau kỳ nghỉ Tết.

Do đó, sinh viên được nghỉ Tết đến hết ngày 8-3. Từ ngày 9-3, sinh viên mới phải trở lại trường học tập trực tiếp tại các cơ sở đào tạo theo kế hoạch.

Thầy cô Trường ĐH Tài chính - Marketing trở lại làm việc từ ngày 23-2 với nhiều hoạt động chào năm mới vui tươi. Ảnh: UFM

Trường ĐH Công Thương TP.HCM cũng cho cán bộ, viên chức, người lao động và toàn bộ sinh viên của trường nghỉ đến hết ngày 8-3 và trở lại làm việc, học tập từ ngày 9-3.

Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) cũng bố trí lịch nghỉ Tết kéo dài thêm một tuần cho sinh viên đến hết ngày 1-3.

Các trường khác như ĐH Y dược TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM… cũng cho sinh viên nghỉ Tết đến hết tháng 2 và làm việc, học tập trở lại từ ngày 2-3.



Sinh viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM phấn khởi trong ngày trở về quê nghỉ Tết. Ảnh: TTQLKTX

Theo lý giải từ một số trường, đa số sinh viên theo học tại TP.HCM hoặc các TP lớn đều có quê nhà ở nhiều tỉnh/thành trên cả nước, nhiều địa phương vùng sâu vùng xa. Do đó, hàng năm, các trường đều cân đối kế hoạch chương trình đào tạo trong năm để sinh viên có thời gian nghỉ Tết dài ngày hơn.

Trung bình lịch nghỉ Tết của người học được kéo dài 2-3 tuần, thậm chí từ 1 đến 1,5 tháng. Việc này giúp cho sinh viên, nhất là những em ở các địa phương xa có thêm thời gian nghỉ ngơi tại quê nhà, tránh việc di chuyển và đặt vé tàu/xe gặp nhiều khó khăn, chi phí cao khi trở lại thành phố học tập.