Hơn 5.000 thí sinh dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 tại TP.HCM 18/03/2026 08:15

(PLO)- Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 tại TP.HCM diễn ra với 5278 thí sinh tham dự, tại 7 điểm thi ở 3 khu vực.

Sáng 18-3, kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP đã diễn ra. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi sáp nhập tỉnh/thành, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các thí sinh xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: HĐ

Học sinh dự thi các môn Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật (môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), Tin học (Lập trình trên máy vi tính).

Thời gian làm bài thi 120 phút.

Kỳ thi được tổ chức tại 3 khu vực ở 7 điểm thi.

Điểm thi khu vực 1 gồm:

Học sinh Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp tranh thủ xem lại kiến thức trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: HĐ

Trường THCS Nguyễn Văn Tố (số 140 đường Tam Đảo, phường Diên Hồng) thi các môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật).

Trường THPT Marie Curie (số 159 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hoà) tổ chức thi các môn Ngữ văn và Khoa học Tự nhiên

Trường THCS và THPT Trần Đại Nghĩa (số 20 Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn) tổ chức thi các môn Toán, Lịch sử và Địa lí.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán) tổ chức thi môn Tin học.

Trường THCS Trần Văn Ơn (số 161B Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định) tổ chức thi các môn Công nghệ.

Các thí sinh có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Văn Tố. Ảnh: DH

Điểm thi khu vực 2 tại Trường THPT Võ Minh Đức (đường 30 tháng 4, phường Thủ Dầu Một)

Điểm thi khu vực 3 tại THPT chuyên Lê Quý Đôn (đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng).

Khác với những năm trước, năm nay, mỗi phường, xã, đặc khu là một đơn vị dự thi.

Giáo viên Trường THCS Quang Trung hướng dẫn học sinh về sơ đồ phòng thi tại điểm thi Trường THPT Marie Curie. Ảnh: DH

Đối với đơn vị dự thi có từ 1 đến 3 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) tối đa 3 học sinh/môn thi. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 6 học sinh, môn Lịch sử và Địa lý tối đa 4 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có từ 4 đến 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 5 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 9 học sinh; Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 6 học sinh.

Đối với đơn vị dự thi có trên 6 trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 8 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 12 học sinh, Môn Lịch sử và Địa lí tối đa 8 học sinh.

Riêng đối với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, các môn Ngữ văn, Toán, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp), tối đa 10 học sinh/môn. Môn Khoa học tự nhiên tối đa 24 học sinh, Môn Lịch sử và Địa lý tối đa 16 học sinh.