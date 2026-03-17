Trường ngoại thành bứt phá kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 TP.HCM năm 2026 17/03/2026 12:22

(PLO)- Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tại TP.HCM vừa qua, nhiều trường ngoại thành ghi nhận kết quả ấn tượng khi số lượng giải tăng mạnh và xuất hiện giải nhất ở các môn văn hóa.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2025-2026. Kỳ thi năm nay thu hút hơn 9.000 thí sinh đến từ 242 trường THPT trên toàn địa bàn tham dự.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp TP đã diễn ra ngày 4-3 với hơn 9000 thí sinh tham dự.

Học sinh đạt giải tăng mạnh

Theo thống kê từ Sở GD&ĐT, có đến 223 trường có học sinh đạt giải, chiếm tỉ lệ 92,15%. Trong đó, khối công lập có 158 trường có giải (chiếm 70,85%) và khối tư thục có 65 trường có giải (chiếm 29,15%).

Đáng chú ý, 41 đơn vị có học sinh đoạt giải Nhất gồm 37 trường công lập và 4 trường ngoài công lập. Đặc biệt, năm nay giải nhất không chỉ tập trung ở các trường chuyên hay trường có lớp chuyên mà trải dài ở các trường THPT đại trà, trong đó có không ít trường vùng ven, ngoại thành.

Cụ thể, Trường THPT Võ Trường Toản đạt 40 giải (2 giải nhất môn Toán và Ngữ văn); Trường THPT Trung Phú đạt 29 giải (1 giải nhất môn Toán); Trường THPT Dương Văn Thì đạt 22 giải (1 giải nhất môn Ngữ văn); Trường THPT Bình Tân đoạt 6 giải (1 giải nhất môn Ngữ văn).

Nỗ lực không mệt mỏi của thầy và trò

Bà Lê Tường Quyên, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Văn Thì, phường Tăng Nhơn Phú, chia sẻ năm học 2025-2026 là năm đầu tiên trường có học sinh đạt giải nhất môn Ngữ văn cấp thành phố. Trường có 22 học sinh đạt giải gồm 1 giải Nhất, 6 giải nhì và 15 giải ba. Thành tích của trường tăng trưởng qua từng năm, cụ thể năm học 2023-2024 có 8 giải, năm học 2024-2025 tăng lên 15 giải.

“Đây là kết quả đáng khích lệ của thầy và trò ở ngôi trường thuộc diện 'sinh sau đẻ muộn' trên địa bàn TP.HCM”, bà Quyên nói.

Trường THPT Phước Long, phường Phước Long đạt 20 giải, tăng 4 giải so với năm học trước. Bà Vũ Thị Hồng Châu, Hiệu trưởng, cho hay các giải trải đều ở hầu hết phân môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Kinh tế và Pháp luật. Đáng chú ý, trường đã giành được giải nhì ở hai môn khó là Sinh học và Ngoại ngữ.

Bà Châu nhận định: “Đây là thành quả của một quá trình đầu tư nghiêm túc. Ngay từ trong hè, các giáo viên đã chủ động tìm kiếm những học sinh có tố chất để bồi dưỡng. Trường cũng tạo điều kiện tối đa về không gian để cô trò học tập mọi lúc, mọi nơi. Thành tích này là sự bứt phá lớn bởi thực tế trường nằm ở khu vực vùng ven, điểm đầu vào thấp và phải cạnh tranh nguồn tuyển với các trường điểm”.

Tương tự, ông Lê Hữu Hân, Hiệu trưởng Trường THPT Đào Sơn Tây, phường Linh Xuân, cho biết trường đạt 11 giải (gồm giải nhì và ba), tăng gấp ba lần so với năm ngoái. Trường THPT Hồ Thị Bi, xã Hóc Môn, đạt 9 giải ba ở cả hai nhóm môn tự nhiên và xã hội.

Ông Lê Thanh Tòng, Hiệu trưởng, nhìn nhận dù chưa có giải cao nhất nhưng số lượng giải tăng đều qua từng năm là tín hiệu khả quan, phản ánh nỗ lực trong công tác bồi dưỡng và ý thức học tập của học sinh.