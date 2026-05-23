Vụ y tế học đường 'vắng tên': Sở GD&ĐT Đắk Lắk hỏi ý kiến Bộ 23/05/2026 08:39

(PLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã hỏi ý kiến Bộ GD&ĐT liên quan việc y tế học đường không có tên trong danh sách tiếp nhận viên chức.

Ngày 23-5, thông tin từ UBND phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã có công văn bổ sung danh sách đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức đối với 22 trường hợp (20 nhân viên y tế, một nhân viên kế toán và một nhân viên thiết bị) gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Lắk.

Các nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột liên quan vụ việc. Ảnh: T.D

Theo UBND phường Buôn Ma Thuột, 22 trường hợp nêu trên có trình độ chuyên môn trung cấp y sĩ, trung cấp dược, trung cấp điều dưỡng…không đủ điều kiện về trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại vị trí việc làm theo quy định để đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức.

"Tuy nhiên, phần lớn số nhân viên trên có thời gian đóng góp, cống hiến tại các trường học công lập lâu năm, có nguyện vọng đề nghị đăng ký nhu cầu tiếp nhận vào viên chức là chính đáng. UBND phường Buôn Ma Thuột báo cáo, đề nghị Sở GD&ĐT tỉnh nghiên cứu xem xét, bổ sung vào danh sách tiếp nhận", công văn của phường Buôn Ma Thuột nêu rõ.

Liên quan vụ việc, một lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk, cho hay đã nhận được công văn của UBND phường Buôn Ma Thuột về việc đề nghị bổ sung danh sách đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức đối với nhân viên y tế học đường tại phường.

Hiện, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã có công văn gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT) để xin ý kiến. Việc này nhằm xác định rõ tiêu chuẩn, trình độ của nhân viên y tế học đường được tiếp nhận viên chức để có cơ sở xử lý.

"Khi có phản hồi từ Bộ GD&ĐT, sở sẽ ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận viên chức vào công tác tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn", lãnh đạo Sở GD&ĐT Đắk Lắk thông tin.

Theo lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD&ĐT Đắk Lắk căn cứ theo Thông tư liên tịch số 13 ban hành ngày 15-5-2016 của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, nhân viên y tế trường học có trình độ chuyên môn từ trung cấp y sĩ trở lên.

Chiếu theo Thông tư số 41 ngày 3-11-2025 của Bộ Y tế, chức danh nhân viên y tế học đường yêu cầu phải tốt nghiệp cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền.

Như PLO đã thông tin, trong danh sách đề nghị tiếp nhận làm viên chức tại cơ sở giáo dục công lập của UBND phường Buôn Ma Thuột hoàn toàn “vắng tên” vị trí y tế học đường.

Trong khi đó, các phường, xã khác tại Đắk Lắk như: Tân Lập, Ea Kao, Hòa Phú… đề đưa nhân viên y tế học đường vào danh sách đề nghị tiếp nhận làm viên chức.

Cho rằng quyền lợi bị ảnh hưởng, nhiều nhân viên y tế học đường tại phường Buôn Ma Thuột đã làm đơn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị làm rõ nguyên nhân.

Ngày 18-5, UBND phường Buôn Ma Thuột có báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk về việc xử lý đơn thư nêu trên.

Theo UBND phường Buôn Ma Thuột, quy định tại Thông tư 41 của Bộ Y tế nêu rõ vị trí y tế học đường là y sĩ hạng IV. Vị trí này phải có trình độ cao đẳng y sĩ đa khoa hoặc cao đẳng y sĩ y học cổ truyền.

Tuy nhiên, nhân viên y tế học đường trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột chủ yếu có trình độ chuyên môn như: trung cấp y sĩ, trung cấp dược, cao đẳng điều dưỡng, đại học y tế công cộng...Vì vậy, họ chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ theo vị trí việc làm, không đủ điều kiện để đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức theo quy định.