Hơn 170.000 thí sinh thi đánh giá năng lực đợt 2 cần lưu ý những gì? 22/05/2026 08:31

(PLO)- Thí sinh bắt đầu làm bài thi đánh giá năng lực từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ sáng nhưng được khuyến cáo nên có mặt sớm hơn, để được giải quyết việc điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc các phát sinh khác (nếu có) tại Phòng Hội đồng.

Theo kế hoạch, Chủ nhật tới, 24-5, hơn 170.000 thí sinh sẽ bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 do Đại học (ĐH) Quốc gia TP.HCM tổ chức. Kỳ thi dành cho học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi để lấy kết quả đăng ký xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2026.

Đây là đợt thi được xem là đặc biệt nhất trong 9 năm tổ chức kỳ thi vì có số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục, dù thời gian đăng ký thi chỉ trong một tuần. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Đáng chú ý, trong hơn 170.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, có đến gần 110.000 thí sinh thi lại lần 2. Bởi theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh được đăng ký thi cả hai đợt, đợt nào có điểm thi cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ. Do đó, thí sinh cần nắm những lưu ý quan trọng về kỳ thi để tránh nhầm lẫn, sai sót trong quá trình dự thi.

Thứ nhất, về địa điểm thi, do số lượng thí sinh đợt 2 tăng cao nên kỳ thi đợt 2 được tổ chức tại 64 đơn vị trường học thuộc 15 tỉnh, thành phố, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau. Số lượng địa điểm thi lên đến hàng trăm điểm.

Thứ hai, về thời gian, thời gian chính thức làm bài thi từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng ngày 24-5 (chủ nhật). Tuy nhiên, thí sinh được khuyến cáo nên có mặt sớm hơn vì từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 30 phút, các điểm thi sẽ giải quyết các trường hợp liên quan đến việc thí sinh quên Giấy báo dự thi, thí sinh điều chỉnh thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước và các trường hợp phát sinh khác (nếu có) tại Phòng Hội đồng.

Ngoài ra, thí sinh cũng nên đi sớm để chủ động về việc di chuyển, gửi xe hoặc xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra.

Thứ ba, về giấy tờ tùy thân, Hội đồng thi khuyến cáo thí sinh khi đi thi bắt buộc phải mang theo và xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp lệ và giấy báo dự thi.

Trong đó, giấy tờ tùy thân hợp lệ là bản chính, còn hạn sử dụng của thẻ căn cước/căn cước công dân đã sử dụng để đăng ký dự thi có thông tin cá nhân, số căn cước trùng khớp với thông tin đã đăng ký dự thi hoặc Hộ chiếu đối với thí sinh không có quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, so với các năm trước, quy định có bổ sung thêm trường hợp thí sinh không có Giấy tờ tùy thân hợp lệ được quy định ở trên thì thí sinh phải có mặt tại phòng hội đồng của điểm thi trước giờ gọi thí sinh vào phòng thi ít nhất 30 phút, xuất trình Giấy báo dự thi và Căn cước điện tử trên VneID (có thông tin cá nhân, số căn cước trùng khớp thông tin đã đăng ký dự thi) để được kiểm tra, giải quyết. Nếu thí sinh đến sau 07 giờ 45 phút sẽ không được giải quyết dự thi.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026 vừa qua. Ảnh: TS

Thứ tư, về vật dụng, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng như bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính, các loại máy tính cầm tay theo quy định của Hội đồng thi, không có các chức năng sau: soạn thảo văn bản, gửi-nhận thông tin, ghi âm-ghi hình và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

Thứ năm, về đề thi, bài thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, làm bài thi trên giấy. Cấu trúc bài thi gồm ba phần chính, tổng điểm bài thi là 1.200, mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Thứ sáu, lưu ý khi thi, thí sinh tuyệt đối không được mang đề thi hay cả giấy nháp rời khỏi phòng thi. Nội dung này được quy định rõ trong quy chế thi năm 2026, theo đó, thí sinh không được khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, thí sinh phải nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi (đủ số trang) và giấy nháp (đủ số lượng được phát) cho cán bộ coi thi. Thí sinh không làm được bài cũng phải nộp đủ phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp và ký xác nhận vào danh sách dự thi.

Thí sinh chỉ được rời phòng thi sau khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm, đề thi, giấy nháp của cả phòng thi và cho phép ra về.

Thứ bảy, kết quả kỳ thi đợt 2 dự kiến công bố vào ngày 6-6 thông qua tài khoản đăng ký của từng thí sinh.

Thứ tám, về sử dụng kết quả để xét tuyển ĐH-CĐ. Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có 107 trường ĐH và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển năm 2026. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị, nhiều trường tính điểm xét tuyển kết hợp nhiều tiêu chí điểm và cũng có những trường xét điểm độc lập.

Tuy nhiên, tất cả thí sinh đều thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT, thời gian từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 14-7. Mỗi thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, sau đó hệ thống sẽ thực hiện lọc ảo và công bố kết quả trước 17 giờ ngày 13-8.