Điểm thi đánh giá năng lực được tính như thế nào khi xét tuyển đại học? 19/04/2026 11:40

(PLO)- Năm 2026, nhiều trường đại học lớn sẽ xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí điểm thành phần. Trong đó, điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM có trọng số khác nhau ở mỗi trường.

ĐHQG TP.HCM vừa hoàn tất việc công bố kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 năm 2026 của hơn 133.000 thí sinh trên cả nước. Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức để sử dụng kết quả xét tuyển vào đại học (ĐH), Cao đẳng hàng năm. Căn cứ vào phổ điểm này, các cơ sở đào tạo sẽ xác định mức điểm đầu vào phù hợp.

Đến 95% chỉ tiêu xét tuyển tổng hợp

Tính đến nay, theo thống kê của ĐHQG TP.HCM, đã có 107 trường ĐH và 11 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026 này, hàng loạt cơ sở đào tạo đã chuyển hướng từ xét tuyển từng phương thức theo từng loại tiêu chí điểm thành phương thức xét điểm tổng hợp. Chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tối đa đến 95% tổng chỉ tiêu ở từng cơ sở đào tạo.

Điển hình là ĐHQG TP.HCM, từ năm 2026 sẽ áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ ĐH thống nhất trong toàn hệ thống, bao gồm tám trường thành viên là Trường ĐH Bách khoa; Trường ĐH Khoa học tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH Công nghệ thông tin; Trường ĐH Kinh tế – Luật; Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ; Trường ĐH An Giang.

Với phương thức này, thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi ĐGNL do ĐHQG TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.

Công thức xét tuyển tổng hợp được ĐHQG TP.HCM tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi ĐGNL + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có).

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí điểm. Tùy từng trường ĐH thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau được xác định dựa trên tỉ lệ nhập học theo các phương thức trong ba năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với các tiêu chí xét tuyển (sinh viên nhập học các năm trước). Thang điểm xét tuyển được quy đổi về 100 điểm, thí sinh vẫn được cộng điểm khuyến khích, ưu tiên nhưng tối đa không quá 10% thang điểm.

Không chỉ trong hệ thống ĐHQG TP.HCM, nhiều trường ĐH lớn khác tại TP.HCM năm 2026 này cũng chỉ dành đa số chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tổng hợp dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT, kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM, thành tích nổi bật. Cụ thể như Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM....

Tỉ lệ tính điểm thi đánh giá năng lực mỗi trường một khác

Mặc dù các trường ĐH triển khai xét tuyển tổng hợp nhiều tiêu chí điểm nhưng mỗi cơ sở đào tạo có cách tính điểm riêng và trọng số của điểm thi ĐGNL cũng khác nhau. Như các trường ĐH thành viên của ĐHQG TP.HCM, điểm xét tuyển sẽ theo thang 100 và mỗi trường đưa ra hệ số tính điểm mỗi khác.

Cụ thể, tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, hệ số các điểm thành phần là 47,5% điểm THPT, 47,5% điểm thi ĐGNL, 5% điểm học bạ, điểm cộng, điểm ưu tiên. Tùy theo thí sinh có những loại điểm thi nào sẽ tính theo điểm quy đổi tương ứng.

Đặc biệt, bên cạnh tỉ lệ điểm thành phần, trường lưu ý, điểm sàn đối với thí sinh xét kết quả kỳ thi ĐGNL năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 600 điểm cho tất cả các ngành, thang điểm 1.200. Riêng với ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh phải thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán trong bài thi ĐGNL cao nhất.

Còn tại Trường ĐH Bách khoa, điểm xét tuyển là tổng điểm của ba thành phần chính, gồm điểm học lực, điểm cộng thành tích và điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm học lực (chiếm tỉ trọng lớn nhất) được cấu thành từ 70% từ kết quả ĐGNL, 20% từ điểm thi tốt nghiệp THPT và 10% từ kết quả học tập tại bậc THPT (học bạ).

Ngoài ra, thí sinh có thành tích xuất sắc như đoạt giải học sinh giỏi, có năng khiếu văn - thể - mỹ, hoạt động xã hội hoặc sở hữu các chứng chỉ quốc tế sẽ được nhận thêm điểm cộng thành tích với mức tối đa là 10 điểm.

Tại Trường ĐH Kinh tế - Luật , khi tính điểm xét tuyển tổng hợp, đối với thí sinh có điểm thi ĐGNL, điểm thi này sẽ có tỉ trọng 55%, còn điểm thi tốt nghiệp THPT 35% và kết quả học bạ chiếm 10%. Ngược lại, nếu thí sinh không dự thi ĐGNL, trường sẽ lấy điểm thi tốt nghiệp THPT để thay thế với tỉ trọng đến 90% và học bạ chiếm 10%.

Cách tính điểm xét tuyển tại Trường ĐH Kinh tế - Luật

Còn tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường hợp thí sinh có đủ cả điểm thi ĐGNL và điểm thi tốt nghiệp THPT, tỉ trọng mỗi điểm là 45% và 10% cho kết quả học bạ. Với thí sinh chỉ có một trong hai loại điểm thi thì sẽ được nâng tỉ trọng loại điểm đang có lên mức 90%, kết hợp với 10% điểm học bạ.

Trường cũng lưu ý, khi tính điểm xét tuyển cho thí sinh, hệ thống sẽ so sánh tất cả các phương án tính điểm theo thế mạnh của thí sinh. Phương án nào cho kết quả điểm cao nhất sẽ được dùng để xét tuyển. Cách tính điểm cụ thể như sau:

Tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, theo quy định của trường, điểm xét tuyển được tính trên thang 30 và lấy mức cao nhất trong ba cách tính khác nhau.

Cách thứ nhất, kết hợp điểm học bạ lớp 12 với kết quả tốt hơn giữa điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực quy đổi. Trong đó, 70% trọng số thuộc về điểm cao hơn giữa hai kỳ thi, còn 30% là điểm học bạ ba môn theo tổ hợp xét tuyển.

Cách thứ hai, lấy tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên và điểm cộng (nếu có).

Cách thứ ba, lấy điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM sau khi quy đổi về thang 30 điểm, sau đó cộng điểm ưu tiên và điểm cộng (nếu có).

Nhà trường sẽ so sánh kết quả của cả ba cách tính trên và chọn mức điểm cao nhất làm điểm xét tuyển chính thức cho thí sinh.

Cách tính điểm tại Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Tuy nhiên, để thuận lợi cho thí sinh và tránh gây xáo trộn, nhiều trường ĐH khác vẫn xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM là một phương thức riêng lẻ. Cụ thể như Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM…