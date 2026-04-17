Công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM 17/04/2026 08:35

(PLO)- Thông qua tài khoản cá nhân, thí sinh sẽ được cấp bản điện tử giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực, gồm điểm thành phần bài thi và tổng điểm bài thi.

Từ sáng nay, 17-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Kỳ thi vừa diễn ra vào ngày 5-4 vừa qua tại 15 tỉnh, thành phố với 57 cụm thi, 119 điểm thi.

Thông tin điểm thi được công bố thông qua tài khoản cá nhân của thí sinh đã được cấp khi đăng ký dự thi tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức để sử dụng kết quả xét tuyển vào hơn 110 trường ĐH, Cao đẳng trên cả nước; cũng là năm ghi nhận số thí sinh dự thi đợt 1 cao nhất trong các năm qua với hơn 133.000 thí sinh dự thi đến từ hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 tại điểm thi Trường ĐH Văn Lang. Ảnh: LM

Thí sinh tập trung chủ yếu tại khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy định của hội đồng tổ chức kỳ thi, thí sinh sẽ được cấp bản điện tử giấy chứng nhận kết quả thi. Ngoài thông tin cá nhân của thí sinh, trong giấy chứng nhận kết quả sẽ có điểm thành phần bài thi và tổng điểm bài thi.

Trong trường hợp cần thiết, nếu thí sinh cần bản giấy Giấy chứng nhận kết quả thi cũng sẽ được cấp nhưng mỗi thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi và nộp lệ phí theo quy định.