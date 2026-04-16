Thủ khoa kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM đạt 1.098 điểm 16/04/2026 12:14

(PLO)- Ở đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực, có hơn 133.000 thí sinh dự thi. Kết quả, khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên.

Trưa 16-4, ĐH Quốc gia TP.HCM đã có công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026.

Kỳ thi vừa diễn ra vào ngày 5-4 vừa qua tại 15 tỉnh, thành phố với sự phối hợp của 57 cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng, 57 cụm thi, 119 điểm thi và gần 10.000 cán bộ tham gia coi thi.

Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức để sử dụng kết quả xét tuyển vào hơn 110 trường ĐH, CĐ trên cả nước, và cũng là năm ghi nhận sự gia tăng rõ rệt khi tổng số thí sinh đăng ký dự thi đạt 135.756, đến từ 61 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 trường THPT, tăng gần 6% so với năm trước.

Trong đó, có 133.488 thí sinh tham dự, đạt tỷ lệ dự thi lên tới 98,3%. Thí sinh tập trung chủ yếu tại khu vực TP.HCM, Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long.

Phổ điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TP.HCM

Theo thông báo về kết quả thi, phổ điểm có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm. Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, thí sinh có điểm cao nhất là 1.098 điểm, thang điểm 1.200. Điều này cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Đánh giá từ Hội đồng tổ chức kỳ thi, so với năm 2025, phổ điểm năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại hiệu quả.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt, với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào ngày 17-4 thông qua hệ thống trực tuyến từ tài khoản của cá nhân thí sinh được cấp khi đăng ký dự thi.