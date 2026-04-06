Bài thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM được chấm như thế nào? 06/04/2026 08:30

(PLO)- Điểm của từng câu hỏi trong bài thi đánh giá năng lực có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó từng câu. Điểm tối đa của bài thi là 1.200 điểm.

Theo kế hoạch, từ hôm nay, 6-4 đến 16-4, Ban chấm thi Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM triển khai chấm bài thi đánh giá năng lực đợt 1. Đợt thi này vừa diễn ra sáng ngày 5-4 với hơn 133.000 thí sinh dự thi. Đây là đợt thi có đông thí sinh dự thi nhất trong 9 năm tổ chức thi.

Dự kiến ngày 17-4 sẽ công bố điểm thi thông qua tài khoản cá nhân của thí sinh. Kết quả bài thi được sử dụng để xét tuyển vào hơn 100 trường ĐH-CĐ có sử dụng phương thức xét điểm thi này.

Về cách tính điểm thi, theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, bài thi đánh giá năng lực gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Cấu trúc của bài thi gồm 3 phần: Sử dụng ngôn ngữ (gồm hai phần, phần tiếng Việt và phần tiếng Anh); Toán học và Tư duy khoa học.

Điểm của từng câu hỏi có trọng số khác nhau tùy thuộc vào độ khó của câu hỏi. Điểm thi được quy đổi theo từng phần.

Theo đó, điểm số tối đa của bài thi là 1.200 điểm, trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: tiếng Việt là 300 điểm, tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 1 tại điểm thi Trường ĐH Công Thương TP.HCM. Ảnh: HUIT

Về quy trình chấm thi, theo Quy định tổ chức Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, bài thi sau khi thi xong tại các điểm thi được vận chuyển về phòng chấm thi ngay sau buổi thi.

Địa điểm chấm thi (phòng chấm thi) được bố trí ở khu vực được bảo vệ 24/24 giờ và có camera giám sát 24/24 giờ cả bên trong phòng chấm và bên ngoài.

Các phiếu trả lời trắc nghiệm đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do ĐH Quốc gia TP.HCM trang bị.

Hoạt động chấm thi được giám sát liên tục bởi tổ giám sát do ĐH Quốc gia TP.HCM thành lập, trong đó có thành viên là công an.

Các hoạt động chấm thi gồm có: giao nhận và phân lô bài thi trắc nghiệm; kiểm tra số lượng phiếu trả lời trắc nghiệm và quét bài thi trắc nghiệm; đánh số phách bài thi theo từng lô; nhận dạng và xử lý dữ liệu bài thi trắc nghiệm; kiểm dò bài thi ngẫu nhiên; niêm phong bài thi và đĩa chứa dữ liệu; thực hiện chấm điểm (chấm điểm thô và quy đổi điểm); ráp phách điểm bài thi thí sinh; xuất danh sách điểm thi của thí sinh. Mỗi bước trong công tác chấm thi được phân công cho một tổ/nhóm nghiệp vụ thuộc ban chấm thi phụ trách.

Tất cả các dữ liệu liên quan đến công tác chấm thi phải được lưu dưới dạng USB hoặc đĩa CD và gửi đến chủ tịch hội đồng thi, ban chấm thi, khi đó ban chấm thi mới được mở niêm phong đĩa CD chứa đáp án để tiến hành chấm điểm.

Sau khi chủ tịch hội đồng thi duyệt kết quả, điểm thi sẽ được công bố trên cổng thông tin của kỳ thi.

Thí sinh sẽ được cấp bản điện tử giấy chứng nhận kết quả thi. Ngoài thông tin cá nhân của thí sinh, trong giấy chứng nhận kết quả sẽ có điểm thành phần bài thi và tổng điểm bài thi.

Trong trường hợp cần thiết, nếu thí sinh cần bản giấy Giấy chứng nhận kết quả thi cũng sẽ được cấp nhưng mỗi thí sinh chỉ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi và nộp lệ phí theo quy định.