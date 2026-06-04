Cà Mau sẵn sàng phục vụ gần 20.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 04/06/2026 17:14

(PLO)- Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ gần 20.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau vừa có thông cáo báo chí về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi năm 2026.

Theo đánh giá, đến thời điểm này, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, bảo đảm chất lượng, chu đáo và thân thiện.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau động viên học sinh Trường THPT Trần Văn Bảy tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh Cà Mau có 19.667 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 18.118 thí sinh THPT, 673 thí sinh giáo dục thường xuyên và 876 thí sinh tự do. Hội đồng thi Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau bố trí 35 điểm thi chính thức, 4 điểm thi dự phòng với 830 phòng thi.

Để bảo đảm nhân lực cho kỳ thi, Hội đồng thi tỉnh Cà Mau điều động hơn 2.803 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ. Trong đó, ngành giáo dục huy động hơn 2.593 người từ các đơn vị, trường học trực thuộc Sở; lực lượng còn lại thuộc các ngành phối hợp như công an, y tế...

Về công tác hỗ trợ thí sinh, tính đến ngày 1-6, tỉnh Cà Mau đã hỗ trợ hơn 252 triệu đồng cho hơn 380 thí sinh hoàn cảnh khó khăn. Cạnh đó, tỉnh thành lập hơn 54 đội tiếp sức mùa thi tại các điểm thi với hơn 906 tình nguyện viên hoạt động xuyên suốt kỳ thi.

Trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có các hoạt động hỗ trợ như tặng khẩu trang, nước suối, áo mưa, xe ôm miễn phí. Các tình nguyện viên cũng hỗ trợ đưa đón thí sinh, phát miễn phí bút viết, gôm, cơm, bánh mì và chuẩn bị chỗ nghỉ trưa cho thí sinh, người nhà.

“Trong kỳ thi năm nay, tiếp tục duy trì các đội hình hiệu quả như: “Điện thoại 0 đồng”, “Giữ hộ đồ cho thí sinh” - thông cáo của Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau nêu.