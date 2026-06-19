Điểm chuẩn lớp 10 tích hợp TP.HCM tăng mạnh, có trường tăng hơn 4 điểm 19/06/2026 12:27

(PLO)- 10 Trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình tiếng Anh tích hợp tại TP.HCM đều tăng điểm chuẩn, dao động từ 1,5 đến 4,25 điểm.

Trưa 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 tiếng Anh tích hợp tại 10 trường THPT.

Nếu năm 2025 vẫn còn nhiều trường có điểm chuẩn lớp 10 tiếng Anh tích hợp dưới ngưỡng 30 điểm thì đến năm 2026, toàn bộ 10 trường đều lấy điểm chuẩn từ 30 điểm trở lên.

Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai lấy điểm chuẩn cao nhất với 34,25 điểm. Tiếp đến là Trường THCS- THPT Trần Đại Nghĩa là 34 điểm.

3 Trường THPT lấy điểm chuẩn trên 32 điểm gồm Trường THPT Bùi Thị Xuân (32,75 điểm), Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (32,50 điểm), Trường THPT Phú Nhuận (32,25 điểm).

Theo danh sách, có 3 Trường THPT lấy điểm chuẩn tích hợp trên 31 điểm. Trong đó Trường THPT Nguyễn Hữu Huân và Trường Trung học Thực hành Sài Gòn có điểm chuẩn bằng nhau (31,75), riêng Trường THPT Gia Định là (31,50).

2 Trường THPT lấy điểm chuẩn trên 30 điểm là Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (30,75 điểm) và Trường THPT Lương Thế Vinh (30,00).

XẾP HẠNG ĐIỂM CHUẨN

Hạng Trường Điểm chuẩn 2026 1 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 34,25 2 THCS – THPT Trần Đại Nghĩa 34,00 3 THPT Bùi Thị Xuân 32,75 4 THPT Nguyễn Thượng Hiền 32,50 5 THPT Phú Nhuận 32,25 6 THPT Nguyễn Hữu Huân 31,75 6 Trung học Thực hành Sài Gòn 31,75 8 THPT Gia Định 31,50 9 THPT Mạc Đĩnh Chi 30,75 10 THPT Lương Thế Vinh 30,00

So với năm 2025, điểm chuẩn lớp 10 tiếng Anh tích hợp năm 2026 tại nhiều trường THPT công lập ghi nhận mức tăng đáng kể. Đáng chú ý, cả 10 trường trong danh sách đều có điểm chuẩn tăng, với mức tăng dao động từ 1,5 đến 4,25 điểm.

Dẫn đầu về mức tăng là THPT Mạc Đĩnh Chi khi điểm chuẩn tăng từ 26,5 lên 30,75 điểm, tức tăng 4,25 điểm so với năm trước. Xếp tiếp theo là THPT Lương Thế Vinh và THPT Gia Định, cùng tăng 3,5 điểm. Trong khi đó, các trường THPT Bùi Thị Xuân, THCS – THPT Trần Đại Nghĩa và Trung học Thực hành Sài Gòn đều tăng thêm 3 điểm.

Điểm chuẩn tăng từ 1,5 đến 2,75 điểm là các Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Phú Nhuận, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Hữu Huân.

SO SÁNH ĐIỂM CHUẨN (2025 – 2026)

STT Trường THPT Điểm chuẩn 2025 Điểm chuẩn 2026 Tăng/giảm 1 THPT Bùi Thị Xuân 29,75 32,75 +3,00 2 THCS – THPT Trần Đại Nghĩa 31,00 34,00 +3,00 3 THPT Lương Thế Vinh 26,50 30,00 +3,50 4 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 32,25 34,25 +2,00 5 Trung học Thực hành Sài Gòn 28,75 31,75 +3,00 6 THPT Mạc Đĩnh Chi 26,50 30,75 +4,25 7 THPT Gia Định 28,00 31,50 +3,50 8 THPT Phú Nhuận 29,50 32,25 +2,75 9 THPT Nguyễn Thượng Hiền 31,00 32,50 +1,50 10 THPT Nguyễn Hữu Huân 29,50 31,75 +2,25

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (Theo đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Quy trình xét tuyển sẽ diễn ra theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp. Các nguyện vọng được xét ưu tiên theo thứ tự: nhóm trường chuyên (ưu tiên cao nhất), tiếp theo là nhóm trường có chương trình tiếng Anh tích hợp và cuối cùng là nhóm trường THPT còn lại.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ làm 3 môn bắt buộc Văn, Toán, Ngoại ngữ. Thí sinh dự thi loại hình chuyên, tích hợp dự thi môn tương ứng.