Giáo viên TP.HCM bắt đầu khảo sát năng lực tiếng Anh 17/06/2026 15:34

Tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông, TP.HCM), hoạt động khảo sát diễn ra trong 2 ngày với 12 ca thi, mỗi ngày 6 ca (3 ca sáng, 3 ca chiều). Mỗi ca kéo dài 35 phút.

Giáo viên TP.HCM tham gia khảo sát năng lực tiếng Anh tại Trường Tiểu học Lê Đức Thọ, phường An Hội Đông. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối tượng tham gia là giáo viên phổ thông công lập đã tự đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 2 đến bậc 4, đang công tác tại các trường tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông nhiều cấp học và các cơ sở giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn TP.HCM. Giáo viên dạy môn tích hợp bằng tiếng Anh cũng thuộc diện khảo sát, trong khi giáo viên tiếng Anh không tham gia đợt này.

Theo kế hoạch, giáo viên tiểu học và THCS thực hiện bài khảo sát Pearson English Level Test đã được Bộ GD&ĐT hiệu chuẩn; giáo viên THPT, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp thực hiện bài khảo sát TOEIC Link. Nội dung đánh giá đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

Bài khảo sát năng lực tiếng Anh được thực hiện trực tuyến, bao quát 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Ảnh: NQ

Sau khi hoàn thành bài khảo sát, một số giáo viên cho biết đề có số lượng câu hỏi khá nhiều, bao quát toàn diện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

Một giáo viên tiểu học cho biết phần mình tự tin nhất là dạng câu hỏi trắc nghiệm lựa chọn đáp án. Tuy nhiên, kỹ năng nghe và nói vẫn là trở ngại lớn.

“Âm thanh rõ nhưng do tôi ít sử dụng tiếng Anh thời gian dài nên việc nghe hiểu trong thời lượng ngắn còn nhiều khó khăn” - giáo viên này chia sẻ.

Do không thường xuyên tập luyện nên đối với nhiều giáo viên tham dự khảo sát, phần nghe là thử thách lớn. Ảnh: NQ

Giáo viên lớp 1 tại một trường tiểu học cũng nhận xét phần đọc và viết ở mức phù hợp, trong khi phần nói và nghe đòi hỏi nhiều kỹ năng hơn. Theo cô, việc nhận diện từ vựng và ghi nhớ nội dung nghe là thách thức đối với nhiều giáo viên đã lâu không sử dụng tiếng Anh thường xuyên.

Trong khi đó, một nữ giáo viên khác cho rằng phần ngữ pháp tương đối phù hợp và có thể hoàn thành tốt. Tuy nhiên, phần nghe là nội dung khó nhất do thời lượng ngắn, người làm bài chỉ được nghe một lần nên khó ghi nhớ đầy đủ thông tin để trả lời câu hỏi.

Nhiều giáo viên cho biết đã chủ động ôn tập sau khi nhận được thông báo khảo sát từ nhà trường. Theo họ, đây không phải là áp lực mà là cơ hội để tự đánh giá năng lực, xác định những kỹ năng còn hạn chế nhằm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng trong thời gian tới.

“Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng được chú trọng và định hướng trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên cần chủ động nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục” - một giáo viên tham gia khảo sát chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, bài khảo sát năng lực tiếng Anh không sử dụng để đánh giá, xếp loại giáo viên hoặc phục vụ bất kỳ mục đích quản lý, thi đua nào của đơn vị. Ảnh: NQ

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, việc khảo sát nhằm nắm bắt thực trạng năng lực tiếng Anh của đội ngũ giáo viên, từ đó xác định nhu cầu bồi dưỡng để phục vụ việc tổ chức các hoạt động giáo dục và giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh trong thời gian tới.

Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định kết quả khảo sát được bảo mật, không sử dụng để đánh giá, xếp loại giáo viên hoặc phục vụ bất kỳ mục đích quản lý, thi đua nào của đơn vị.

Theo yêu cầu của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), các địa phương phải hoàn thành việc khảo sát năng lực tiếng Anh đối với giáo viên phổ thông công lập thuộc diện nêu trên trước ngày 23-6.