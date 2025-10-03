TP.HCM: Khảo sát năng lực kỹ năng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 03/10/2025 15:58

(PLO)- Từ ngày 13 đến 17-10, Sở GD&ĐT TPHCM sẽ tổ chức kỳ khảo sát năng lực kỹ năng số toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức kỳ khảo sát kỹ năng số đối với cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trên địa bàn TP.

Cô trò Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM, trong một giờ học. Ảnh: NQ

Đối tượng tham gia là cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học, THCS, THPT, trường nhiều cấp học và các đơn vị trực thuộc chưa tham gia khảo sát theo Kế hoạch 5082/KH-SGDĐT (ban hành ngày 16-8-2024) tại khu vực 1.

Đồng thời, thực hiện khảo sát mới đối với toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các trường tiểu học, THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học trên địa bàn TP.HCM ở khu vực 2 và 3.

Thời gian thực hiện làm quen hệ thống từ ngày 6-10 đến 12-10.

Thời gian khảo sát năng lực kỹ năng số diễn ra trực tuyến từ ngày 13-10 đến ngày 17-10. Mỗi người chỉ thực hiện khảo sát một lần tại địa chỉ https://chuyendoiso.hcm.edu.vn.

Bài khảo sát năng lực kỹ năng số gồm 60 câu hỏi trắc nghiệm nhiều hình thức trong 50 phút.

Nội dung tập trung vào kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, gồm: Kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, hạ tầng công nghệ thông tin, tư duy sáng tạo và đổi mới, kiến thức cơ bản về trí tuệ nhân tạo, nền tảng số trong trường học (theo Quyết định 869/QĐ-UBND ngày 21-3-2024).

Người tham gia sẽ được đánh giá theo ba mức: Chưa đạt yêu cầu, đạt mức cơ bản, đạt mức nâng cao.

Hệ thống khảo sát sẽ cấp giấy chứng nhận trực tuyến cho những trường hợp đạt yêu cầu.

Nếu kết quả “chưa đạt yêu cầu”, cán bộ/giáo viên phải đăng ký học lớp chuyển đổi số trong giáo dục cơ bản.

Nếu đạt mức cơ bản, sẽ tham gia lớp chuyển đổi số trong giáo dục nâng cao.