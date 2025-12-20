TP.HCM tạm dừng công nhận Hội đồng trường mầm non và phổ thông công lập 20/12/2025 09:36

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản hướng dẫn về công tác hội đồng trường tại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, xã Bà Điểm trong lễ kỷ niệm thành lập trường. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Nghị quyết 71/2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 281 của Chính phủ nêu rõ nội dung không tổ chức hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục công lập. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành Công văn 6054 về vấn đề này.

Dựa trên các chỉ đạo trên, Sở GD&ĐT TP.HCM hướng dẫn thực hiện công tác Hội đồng trường tại các trường mầm non, phổ thông công lập. Quy định này không áp dụng với các trường công lập có thỏa thuận quốc tế.

Sở GD&ĐT yêu cầu tạm dừng các thủ tục đề nghị công nhận, kiện toàn Hội đồng trường. Việc tạm dừng kéo dài đến khi có văn bản quy phạm pháp luật mới thay thế hoặc có hướng dẫn từ cơ quan quản lý.

Đối với trường mới thành lập hoặc sáp nhập chưa có hội đồng trường, lãnh đạo quản lý sẽ phân công người điều hành. Cụ thể, Giám đốc Sở GD&ĐT hoặc Chủ tịch UBND cấp xã sẽ phân công bí thư cấp uỷ hoặc hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng trường.

Với các hội đồng trường, chủ tịch và thư ký hội đồng đã hết nhiệm kỳ, các nhân sự này tiếp tục điều hành đến khi có hướng dẫn mới.

Trường hợp chủ tịch Hội đồng trường hết tuổi công tác, cơ quan quản lý sẽ phân công bí thư cấp uỷ hoặc hiệu trưởng điều hành. Việc phân công do Giám đốc Sở GD&ĐT hoặc Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện tùy theo cấp quản lý đơn vị.