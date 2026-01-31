Học sinh TP.HCM thi hùng biện tiếng Nhật về sự tử tế và trường học hạnh phúc 31/01/2026 14:16

(PLO)- Tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 8, các thí sinh lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng tốt và trường học hạnh phúc.

Sáng 31-1, Sở GD&ĐT TP.HCM phối hợp Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản tại TP.HCM tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 8.

Những điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại cuộc thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM chia sẻ cuộc thi hùng biện tiếng Nhật được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Nhật trong các trường phổ thông, tạo môi trường học sinh học hỏi lẫn nhau. Bên cạnh đó, thông qua cuộc thi phát hiện, khen thưởng học sinh sử dụng thành thạo tiếng Nhật, đồng thời tạo nguồn học sinh giỏi cho các kỳ thi.

Cuộc thi gồm hai nội dung. Thi thuyết trình với chủ đề “Những điều tử tế nhỏ tạo nên hạnh phúc lớn”. Sự tử tế đôi khi rất giản dị: là một nụ cười khi gặp nhau buổi sáng, là lời “cảm ơn” khi được giúp đỡ, là việc nhường ghế cho người khác trên những chuyến xe buýt. Trong trường học, sự tử tế hiện diện ở khắp nơi.

Với thông điệp này, cuộc thi nhận được 452 bài dự thi cấp trường. Trong đó có 257 bài dự thi của học sinh THCS và 195 bài của học sinh THPT. Ban tổ chức đã chọn ra 14 bài dự chung kết.

Thứ hai là phần thi thiết kế poster với chủ đề “Trường học hạnh phúc của em”. Trường học hạnh phúc là xây dựng môi trường học đường lành mạnh, an toàn, thân thiện góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tại nội dung này có 12 tác phẩm đại diện cho 12 trường tham gia.

Song song với phần thi, năm nay Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị thiết kế một số gian hàng giới thiệu về văn hóa Nhật Bản.

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM phát biểu sáng nay. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Ono Masuo, Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM, cho biết năm nay 19 trường tham gia cuộc thi, gần gấp đôi so với năm trước. Cuộc thi có sự xuất hiện của hạng mục thiết kế poster bên cạnh phần hùng biện truyền thống, thu hút 50 thí sinh xuất sắc vào vòng chung kết.

“Nhật Bản và Việt Nam đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 và đang tiếp tục xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Trong bối cảnh đó, việc số lượng người học tiếng Nhật tăng và trình độ nâng cao là điều đáng mừng. Học một ngôn ngữ không chỉ là học từ vựng mà còn là hiểu về văn hóa, quan điểm và nuôi dưỡng khả năng kết nối trái tim” - ông Ono Masuo chia sẻ.

Ban giám khảo cuộc thi hùng biện tiếng Nhật đặt câu hỏi cho các thí sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông tin rằng việc thể hiện suy nghĩ bằng tiếng Nhật và học hỏi lẫn nhau sẽ là những trải nghiệm quý giá cho tương lai của các em.

Rèn thêm nhiều kỹ năng

Tại cuộc thi, các thí sinh không chỉ khiến mọi người bất ngờ về kỹ năng giao tiếp lưu loát mà còn qua những thông điệp nhân văn.

Hứa Vĩ Kiệt, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Hứa Vĩ Kiệt, học sinh lớp 9, Trường THCS Lê Quý Đôn, phường Xuân Hoà kể về những hành động nhỏ mang lại niềm vui lớn.

“Hôm đó, bạn của em đói bụng nhưng không mang theo tiền. Em đã chủ động mua cho bạn một chút đồ ăn nhẹ. Một lần khác, trời mưa, em có hai cái dù. Em gặp một người lạ không mang gì hết. Em đã tặng chú cây dù còn lại và nhận được lời cảm ơn”.

Vĩ Kiệt bắt đầu học tiếng Nhật từ lớp 6 theo hệ ngoại ngữ 1 tại trường và từng tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Chính tình yêu dành cho ẩm thực và văn hóa Nhật Bản đã trở thành động lực lớn để em theo đuổi ngôn ngữ này.

Nhóm thí sinh Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn thuyết trình về chủ đề "Trường học hạnh phúc". Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trong khi đó, tham gia phần thi thiết kế poster về “Trường học hạnh phúc”, nhóm học sinh Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, phường Sài Gòn gây ấn tượng mạnh không chỉ bởi khả năng ngoại ngữ dù mới bắt đầu học, mà còn bởi thông điệp sâu sắc. Nhóm gồm ba thành viên: Phạm Thị Hạnh Nhi, Hà Ngọc Thùy Vân và Bùi Nguyên Thiên Ý.

Hạnh Nhi cho biết nhóm xác định ba yếu tố cốt lõi của một trường học hạnh phúc là môi trường học tập, con người và những trải nghiệm thực tế. Điểm nhấn trung tâm trong bức tranh chính là cầu Kiều, một công trình đặc trưng trong khuôn viên nhà trường.

Đáng chú ý, cả nhóm chỉ mới bắt đầu làm quen với tiếng Nhật từ đầu năm lớp 10. Việc chuẩn bị cho một cuộc thi hùng biện bằng ngoại ngữ mới trong thời gian ngắn là một thách thức không nhỏ. Nhóm đã phải vượt qua áp lực trùng với lịch kiểm tra tại trường để hoàn thành tác phẩm.

Khi được hỏi về khó khăn lớn nhất khi học tiếng Nhật, Nhi cho rằng đó là việc học bảng chữ cái: “Em nghĩ nếu học được bảng chữ cái rồi thì học ngữ pháp các thứ cũng rất dễ thôi”.

“Cuộc thi không chỉ giúp các em trau dồi kỹ năng nghe nói tiếng Nhật mà còn là cơ hội để nâng cao các kỹ năng mềm quan trọng như học được cách làm việc nhóm, lên kế hoạch và sắp xếp thời gian ổn định hơn” - Hạnh Nhi chia sẻ.