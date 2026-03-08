Đổ xô đăng ký thi đánh giá năng lực vào đại học, thí sinh cần lưu ý gì? 08/03/2026 11:58

(PLO)- Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 lập kỷ lục mới khi có hơn 137.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 và có đến 112 trường ĐH-CĐ sử dụng kết quả này để xét tuyển.

Kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) của Đại học Quốc gia TP.HCM là kỳ thi tuyển sinh riêng có quy mô lớn nhất cả nước hàng năm. Kỳ thi này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) trên cả nước.

Số thí sinh dự thi cao nhất trong 9 năm

Theo công bố của ĐH Quốc gia TP.HCM, năm 2026 là năm ghi nhận số thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 1 cao nhất trong lịch sử 9 năm tổ chức của kỳ thi này với 137.376 thí sinh, tăng 5,14% so với năm 2025.

Thông tin từ Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo của ĐH Quốc gia TP.HCM, để tổ chức kỳ thi đợt 1 này, ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ phối hợp với 57 cơ sở đào tạo để tổ chức các địa điểm thi, từ TP Huế đến tỉnh Cà Mau.

Kỳ thi chính thức được tổ chức vào sáng chủ nhật, ngày 5-4 tại 55 đơn vị thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Danh sách 54 đơn vị phối hợp tổ chức thi đợt 1

Để chuẩn bị cho kỳ thi đợt 1, ĐH Quốc gia TP.HCM lưu ý từ ngày 28-3, thí sinh sẽ nhận thông báo về phiếu báo dự thi. Thí sinh đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang thông tin điện tử của kỳ thi tại địa chỉ: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn để xem thông tin dự thi và chọn chức năng in Giấy báo dự thi để mang theo khi đi thi.

Ngoài ra, khi đi thi, thí sinh bắt buộc phải xuất trình bản chính còn thời hạn sử dụng của thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đã dùng để đăng ký. Trường hợp giấy tờ tùy thân bản chính bị thất lạc vì lý do bất khả kháng, thí sinh có thể sử dụng căn cước điện tử trên ứng dụng VNeID để làm thủ tục dự thi, đồng thời phải thực hiện các thủ tục chứng thực tại hội đồng thi theo đúng quy định.

Về đề thi, ĐH Quốc gia TP.HCM cũng thông tin, cấu trúc và nội dung bài thi ĐGNL năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bài thi năm 2026 gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, thời gian làm bài 150 phút, làm bài thi trên giấy.

Về việc học ôn, đại diện ĐH Quốc gia TP.HCM nhấn mạnh ĐH Quốc gia TP.HCM không ban hành tài liệu ôn tập và không tổ chức luyện thi cho kỳ thi ĐGNL. ĐH Quốc gia TP.HCM chỉ công bố cấu trúc đề thi, mô tả bài thi và đề thi mẫu trên các trang thông tin chính thống của kỳ thi để giúp giáo viên và học sinh nắm tham khảo.

Tuy nhiên, để thí sinh làm bài thi tốt, đại diện ĐH Quốc gia TP.HCM khuyến nghị, thời gian làm bài tương đối dài và số lượng câu hỏi lớn, thí sinh cần quản lý thời gian hợp lý trong suốt quá trình làm bài. Việc ưu tiên hoàn thành các câu hỏi dễ, quen thuộc trước sẽ giúp tối đa hóa điểm số và tạo tâm lý tự tin. Với những câu hỏi khó hoặc các đoạn đọc dài, nếu mất quá nhiều thời gian, thí sinh nên tạm thời bỏ qua và quay lại sau nếu còn thời gian. Trước khi kết thúc bài thi, thí sinh nên dành vài phút cuối để rà soát phiếu trả lời, tránh tô nhầm ô hoặc bỏ sót câu hỏi.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực năm 2025 tại điểm thi Trường ĐH Công Thương TP.HCM. Ảnh: TS

Lưu ý việc sử dụng điểm thi ĐGNL để xét tuyển

Tính đến nay, theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, đã có 102 trường ĐH và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Bởi lẽ, điểm mới đáng chú ý trong mùa tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2026 này, hàng loạt cơ sở đào tạo đã chuyển hướng từ xét tuyển từng phương thức theo từng loại tiêu chí điểm thành phương thức xét điểm tổng hợp. Chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tối đa đến 95%.

Điển hình là ĐH Quốc gia TP.HCM đã quyết định triển khai phương thức xét tuyển tổng hợp tuyển sinh trình độ ĐH thống nhất trong toàn hệ thống, bao gồm 8 trường thành viên là Trường ĐH Bách khoa; Trường ĐH Khoa học tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH Công nghệ thông tin; Trường ĐH Kinh tế – Luật; Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ; Trường ĐH An Giang.

Với phương thức này, thí sinh sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức, kết quả học tập THPT và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho phép các trường tự chủ trong xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, xác định các trọng số, hệ số quy đổi cho các tiêu chí xét tuyển, triển khai phù hợp với ngành/nghề đào tạo và đảm bảo quy định, chịu trách nhiệm giải trình với xã hội, đồng thời tạo điều kiện công bằng, thuận lợi cho thí sinh.

Công thức xét tuyển tổng hợp năm 2026 được ĐH Quốc gia TP.HCM tính như sau:

Điểm xét tuyển tổng hợp = w₁ × điểm thi tốt nghiệp THPT + w₂ × điểm thi Đánh giá năng lực + w₃ × điểm học bạ + điểm cộng/điểm thưởng (nếu có). Thang điểm tối đa là 100.

Trong đó: w₁, w₂, w₃ là các hệ số của từng tiêu chí. Các hệ số này đều lớn hơn 0, nghĩa là cả ba yếu tố (thi THPT, đánh giá năng lực và học bạ) đều có vai trò trong tính điểm xét tuyển. Tùy từng trường đại học thành viên, các hệ số w₁, w₂, w₃ có thể khác nhau.

Cụ thể như tại Trường ĐH Công nghệ thông tin, hệ số các điểm thành phần là 47,5% điểm THPT, 47,5% điểm thi ĐGNL, 5% điểm học bạ, điểm cộng, điểm ưu tiên. Tùy theo thí sinh có những loại điểm thi nào sẽ tính theo điểm quy đổi tương ứng.

Tuy nhiên, bên cạnh tỉ lệ điểm thành phần, trường lưu ý, điểm sàn đối với thí sinh xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 phải đạt 20 điểm trở lên theo tổ hợp ba môn cao nhất, riêng thí sinh xét vào ngành Thiết kế vi mạch phải thuộc top 25% thí sinh có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất toàn quốc và thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán cao nhất toàn quốc (theo số liệu BGD&ĐT công bố hàng năm).

Đối với kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2026, thí sinh phải đạt tối thiểu 600 điểm cho tất cả các ngành, thang điểm 1.200. Riêng với ngành Thiết kế vi mạch, thí sinh phải thuộc nhóm 20% thí sinh có điểm môn Toán trong bài thi ĐGNL cao nhất.

Ngoài ra, các trường ĐH lớn khác như Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM… cũng chuyển hướng xét tuyển theo phương thức kết hợp nhiều điểm thành phần để tuyển chọn thí sinh phù hợp với chương trình đào tạo. Cách tính điểm cụ thể sẽ được các trường công bố sau.

Ngược lại, để thuận lợi cho thí sinh và tránh gây xáo trộn, nhiều trường ĐH vẫn xét tuyển điểm thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM là một phương thức riêng lẻ. Cụ thể như Trường ĐH Tài chính – Marketing, Trường ĐH Công thương TP.HCM, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM…