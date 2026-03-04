Hơn 9.000 học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 tại TP.HCM 04/03/2026 08:23

(PLO)- Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp TP diễn ra với 9.082 thí sinh tham dự, trong đó khu vực 1 là 6.781, khu vực 2 là 1.159, khu vực 3 là 1.142

Sáng nay (4-3), tại TP.HCM đã diễn ra kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp TP.

Đây là kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh/thành.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 tại Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Năm nay, kỳ thi có 9.082 thí sinh tham dự, trong đó khu vực 1 là 6.781, khu vực 2 là 1.159, khu vực 3 là 1.142.

Trong đó, khu vực 1 tổ chức tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT Trưng Vương, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Gia Định.

Khu vực 2 tổ chức tại Trường THPT Võ Minh Đức.

Khu vực 3 tổ chức tại THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tại Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, từ sáng sớm nhiều học sinh đã có mặt.

Công Tôn Nữ Hoàng Quỳnh Anh (nữ sinh đeo kính) cùng đội tuyển Ngữ văn Trường THCS - THPT Diên Hồng, phường Diên Hồng trước giờ vào thi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Em Công Tôn Nữ Hoàng Quỳnh Anh cùng đội tuyển Ngữ văn Trường THCS - THPT Diên Hồng, phường Diên Hồng bước vào kỳ thi học sinh giỏi với tâm thế tự tin và khát khao khẳng định mình.

Để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng này, Quỳnh Anh cùng các bạn trong đội tuyển đã có một hành trình ôn luyện bền bỉ dưới sự dẫn dắt tận tình của các thầy cô giáo.

Chia sẻ về lý do dành tình cảm đặc biệt cho môn Ngữ văn thay vì những môn học khác, Quỳnh Anh bộc bạch: “Văn chương giúp em thể hiện và cảm nhận được những rung động sâu kín bên trong bản thân. Qua đó, em thấy mình được tiếp cận nhiều góc nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn về cuộc sống”.

Thí sinh xem danh sách phòng thi tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Với đặc thù của đề thi học sinh giỏi thường gắn liền với những chuyển động của xã hội, Quỳnh Anh dự đoán các chủ đề về "cống hiến" và "lý tưởng sống" của thanh niên sẽ là những nội dung trọng tâm.

Để chinh phục đề thi, nữ sinh lớp 12 đã xây dựng cho mình một chiến thuật phân bổ thời gian nghiêm ngặt dành khoảng 45 phút cho phần Nghị luận xã hội và thời gian còn lại tập trung toàn lực cho phần Nghị luận văn học.

"Mục tiêu lớn nhất của chúng em là 'đi năm về năm', nghĩa là cả 5 thành viên đều sẽ nỗ lực để mang giải về cho trường. Riêng với bản thân, em hy vọng sẽ đạt giải Ba trở lên. Quan trọng nhất là em đã được cháy hết mình với môn học mà mình đam mê"- Quỳnh Anh nói.

Trong khi đó, Phạm Thanh Hằng, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân Sơn Nhất lại dự thi môn Toán.

Kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 năm nay với sự tham dự của hơn 9000 học sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Thanh Hằng cho biết em nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía nhà trường thông qua các buổi ôn tập tập trung. Bên cạnh đó, nữ sinh còn chủ động tìm kiếm và thử sức với các bộ đề nâng cao để rèn luyện tư duy và kỹ năng giải toán.

"Từ nhỏ em đã cảm thấy mình có năng khiếu và sự yêu thích đặc biệt với những con số hơn các môn học khác. Đó là lý do em chọn gắn bó với đội tuyển Toán" - Hằng chia sẻ.

Đối mặt với một môn thi đòi hỏi sự chính xác và tư duy logic cao như môn Toán, Thanh Hằng không đặt ra những chiến thuật quá cầu kỳ mà tập trung tối đa và làm hết khả năng trong từng câu hỏi.

Giám thị phát giấy nháp cho thí sinh. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối tượng tham dự kỳ thi là các em đang học lớp 12 tại các trường phổ thông, có kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2025-2026 từ khá trở lên, là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi của các đơn vị dự thi.

Các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung (các môn ngoại ngữ có phần thi nghe), Công nghệ (Định hướng công nghiệp), Công nghệ (Định hướng nông nghiệp) thi bằng hình thức tự luận.

Môn Tin học với ngôn ngữ lập trình C++, Pascal và Python.

Các môn thi trong thời gian 120 phút.

Sở GD&ĐT lưu ý học sinh lớp 12 trong đội tuyển (chính thức) học sinh giỏi của TP dự kỳ thi cấp quốc gia không được tham gia kỳ thi.

Học sinh lớp 12 của các trường chuyên và trường có lớp chuyên đều phải tham gia