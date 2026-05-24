Khi nào công bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐHQG TP.HCM? 24/05/2026 11:46

(PLO)- Thang điểm tối đa của bài thi đánh giá năng lực là 1.200. Mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt. Kết quả được sử dụng để xét tuyển vào 107 trường đại học và 10 trường cao đẳng.

Đến 11 giờ trưa nay, ngày 24-5, sau 150 phút làm bài, hơn 170.000 thí sinh trên cả nước đã kết thúc kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức, dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Đây là đợt thi được xem là đặc biệt nhất trong 9 năm tổ chức kỳ thi vì có số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục, dù thời gian đăng ký thi chỉ trong một tuần. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Đáng chú ý, trong hơn 170.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, có đến gần 110.000 thí sinh thi lại lần 2. Bởi theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh được đăng ký thi cả hai đợt, đợt nào có điểm thi cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ.

Thông tin từ Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, kết quả thi đợt một dự kiến được công bố vào ngày 6-6 thông qua tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh tại trang web: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn.

Thang điểm tối đa của bài thi là 1.200. Mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt. Trong đó điểm tối đa từng thành phần của bài thi được thể hiện trên phiếu điểm gồm: tiếng Việt là 300 điểm, tiếng Anh là 300 điểm; Toán học là 300 điểm và Tư duy khoa học là 300 điểm.

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TP.HCM, đã có 107 trường ĐH và 10 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Trong đó, riêng 8 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa; Trường ĐH Khoa học tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH Công nghệ thông tin; Trường ĐH Kinh tế – Luật; Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ; Trường ĐH An Giang) sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp. Chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tối đa đến 95%.