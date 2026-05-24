Hơn 170.000 thí sinh bắt đầu kỳ thi đánh giá năng lực đặc biệt nhất trong 9 năm 24/05/2026 08:34

(PLO)- Trong hơn 170.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực đợt 2, có đến gần 110.000 thí sinh thi lại lần 2 để cải thiện điểm xét tuyển vào đại học.

Sáng nay, 24-5, hơn 170.000 thí sinh trên cả nước bắt đầu thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2026 do Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. Đây là năm thứ 9 kỳ thi được tổ chức, dành cho học sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do muốn sử dụng kết quả để xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Đây là đợt thi được xem là đặc biệt nhất trong 9 năm tổ chức kỳ thi vì có số lượng thí sinh dự thi cao kỷ lục, dù thời gian đăng ký thi chỉ trong một tuần. So với đợt 2 năm 2025 (97.387 thí sinh), số lượng đăng ký năm 2026 tăng 77,25%.

Thí sinh dự thi đợt 2 tại các điểm thi đánh giá năng lực ở TP.HCM. Ảnh:ĐHQG

Đáng chú ý, trong hơn 170.000 thí sinh đăng ký dự thi đợt 2, có đến gần 110.000 thí sinh thi lại lần 2. Bởi theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM, thí sinh được đăng ký thi cả hai đợt, đợt nào có điểm thi cao hơn sẽ được sử dụng để xét tuyển vào ĐH-CĐ.

Kỳ thi được tổ chức tại 64 đơn vị trường học thuộc 15 tỉnh, thành phố theo đơn vị hành chính sau sáp nhập, gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Do thí sinh đông nên số lượng địa điểm thi lên đến hàng trăm điểm, trong đó nhiều nhất là TP.HCM, tiếp đến là Đồng Nai, Khánh Hòa…

Theo đó, thí sinh bắt đầu làm bài từ 8 giờ 30 phút và kết thúc vào lúc 11 giờ. Thí sinh làm bài trên giấy với 120 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và làm bài trong 150 phút, tổng điểm bài thi là 1.200, mỗi câu hỏi có trọng số điểm khác nhau tùy theo độ khó, độ phân biệt.

Thí sinh tranh thủ trao đổi bài trước khi vào phòng thi

Giám thị gọi thí sinh vào phòng thi và bắt đầu thi từ 8 giờ 30. Ảnh: ĐHQG

Về đề thi, phía ĐH Quốc gia TP.HCM thông tin, cấu trúc và nội dung đề thi đánh giá năng lực năm 2026 được triển khai trên cơ sở cấu trúc đề thi đã được điều chỉnh và áp dụng từ năm 2025, phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018; nhằm đánh giá chính xác năng lực học đại học của thí sinh, bảo đảm tính công bằng và tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục đại học cho tất cả thí sinh.

Trong đó, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 60 câu hỏi, gồm 30 câu tiếng Việt và 30 câu tiếng Anh; phần toán học gồm 30 câu; phần tư duy khoa học gồm 30 câu, tập trung đánh giá năng lực logic, phân tích số liệu và suy luận khoa học.

Điểm đặc biệt nhất của năm nay là sẽ không còn cảnh thí sinh không được dự thi vì quên giấy tờ tùy thân hoặc giấy báo dự thi. Bởi theo quy định mới được Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM điều chỉnh từ năm 2026 này, trường hợp thí sinh không có Giấy tờ tùy thân hợp lệ là bản chính thẻ căn cước/căn cước công dân/hộ chiếu, thí sinh được xuất trình Giấy báo dự thi và Căn cước điện tử trên VneID (có thông tin cá nhân, số căn cước trùng khớp thông tin đã đăng ký dự thi) để được kiểm tra, giải quyết.

Các điểm thi sẽ dành thời gian giải quyết các trường hợp này trong khoảng thời gian từ 7 giờ 15 đến 7 giờ 45. Nếu thí sinh quên giấy tờ mà đến sau 7 giờ 45 phút sẽ không được giải quyết dự thi.

Cạnh đó, với các trường hợp này, Hội đồng thi yêu cầu thí sinh: “Trong vòng 7 ngày sau ngày thi, thí sinh phải nộp bản chính Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nếu bị mất giấy tờ tùy thân hoặc bản sao y chứng thực thẻ căn cước hộ chiếu (thời gian chứng thực trong 7 ngày kể từ ngày thi) về Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM) để được cấp kết quả thi”.

Ngoài ra, trường hợp thí sinh không mang theo Giấy báo dự thi, thí sinh cũng phải có mặt tại Phòng Hội đồng trước giờ gọi thí sinh vào phòng thi ít nhất 30 phút để làm các thủ tục cần thiết.

Theo thống kê của Đại học Quốc gia TP.HCM, đã có 107 trường ĐH và 11 trường cao đẳng đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển. Tuy nhiên, điểm thi được sử dụng xét tuyển như thế nào phụ thuộc vào đề án riêng của của từng đơn vị.

Trong đó, riêng 8 trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TP.HCM (Trường ĐH Bách khoa; Trường ĐH Khoa học tự nhiên; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn; Trường ĐH Quốc tế; Trường ĐH Công nghệ thông tin; Trường ĐH Kinh tế – Luật; Trường ĐH Khoa học Sức khoẻ; Trường ĐH An Giang) sẽ xét tuyển theo phương thức tổng hợp. Chỉ tiêu cho phương thức này chiếm tối đa đến 95%.

Với phương thức này, kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức chỉ là một trong các điểm thành phần để đánh giá đầu vào, bên cạnh đó còn có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT, kết quả học tập THPT và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác để xét tuyển.

Cùng với đó, một số trường đại học lớn khác tại TP.HCM như Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM… cũng chuyển sang cách xét tuyển tổng hợp này từ năm 2026.