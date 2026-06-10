Gần 15.000 thí sinh bỏ làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2026 10/06/2026 18:29

(PLO)- Số thí sinh đến làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là 1.208.968, vắng 14.808 em.

Chiều 10-6, Bộ GD&ĐT thông tin về ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 1.223.776 em, số thí sinh đến làm thủ tục là 1.208.968, đạt tỉ lệ 98,79% (vắng 14.808 em).

Năm nay, cả nước có 2.478 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi.

Thí sinh tại TP.HCM xem sơ đồ phòng thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Ngày mai 11-6, kỳ thi bước vào ngày làm bài chính thức. Buổi sáng, thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Sáng ngày 12-6, thí sinh thi các môn tự chọn.

Điểm thi dự kiến được công bố vào ngày 1-7.

Ban Chỉ đạo thi cấp Quốc gia lưu ý, ở mỗi buổi thi, thí sinh phải có mặt tại điểm thi, phòng thi đúng thời gian quy định. Đồng thời, thí sinh có trách nhiệm chấp hành hiệu lệnh của điểm thi và hướng dẫn của giám thị.

Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó.