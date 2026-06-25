TP.HCM có bao nhiêu trường tiên tiến, hội nhập quốc tế? 25/06/2026 10:47

(PLO)- 86 trường tiên tiến, hội nhập quốc tế tại TP.HCM sẽ thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2026-2030.

UBND TP.HCM đã phê duyệt quyết định thí điểm đối mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Trường Tiểu học Linh Chiểu, phường Thủ Đức là ngôi trường thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó, có hai đối tượng thực hiện nội dung trên. Trong đó đối tượng 1 gồm các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông là đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn TP.HCM.

Qua thống kê, TP.HCM hiện có 86 trường thực hiện mô hình trên, trong đó 32 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 19 trường THCS và 4 trường THPT.

Danh sách các trường cụ thể như sau:

Danh sách các trường tại TP.HCM thực hiện mô hình tiên tiến, hội nhập quốc tế

Theo UBND TP nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động gồm 4 vấn đề.

Thứ nhất, các trường phải đổi mới công tác tổ chức và quản lý nhà trường. Cụ thể, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý trường; có hệ thống phần mềm quản lý trường, quản lý dạy học; liên thông dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành...

Thứ hai, trường học cần đổi mới công tác quản lý và sử dụng đội ngũ. Đơn vị được phân cấp tuyển dụng viên chức ( bao gồm tuyển dụng viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc) và thực hiện các chế độ, chính sách cho viên chức được tuyển dụng mới theo quy định. Đơn vị được ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, phân công, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ.

Thứ ba, các đơn vị đổi mới công tác tổ chức hoạt động giáo dục. Đối với trường mầm non, tổ chức hoạt động và khảo sát năng lực cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh và các môn thể thao phối hợp và các hoạt động khác.

Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông, có ít nhất 95% học sinh thường xuyên tham gia hoạt động ngoại khoá. Học sinh tốt nghiệp THCS có ít nhất 90% sử dụng được tiếng Anh đạt trình độ A2 trở lên, trong đó ít nhất 30% đạt chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo trình độ tương ứng...

Thứ 4, các trường đổi mới về nguồn lực tài chính. Hằng năm được bố trí ngân sách theo lộ trình phù hợp đến khi đơn vị tự bảo đảm 100% chi thường xuyên.