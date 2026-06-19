Điểm chuẩn lớp 10 tại TP.HCM công bố khi nào ? 19/06/2026 16:28

(PLO)- Điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP.HCM sẽ được công bố sau ngày 23-6.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông tin về thời điểm công bố điểm chuẩn lớp 10 thường tại các trường THPT công lập.

Sau khi biết điểm chuẩn chuyên, tích hợp, từ hôm nay đến 16 giờ ngày 23-6, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Nếu không thực hiện, thí sinh xem như bỏ, được chuyển sang xét vào hệ đại trà.

Ngay sau ngày 23-6, Sở GD&ĐT sẽ thực hiện “chạy” dữ liệu để xác định điểm chuẩn vào lớp 10 đại trà. Do năm nay số lượng thí sinh dự thi đông nên việc “chạy” dữ liệu sẽ có thể mất từ 1 đến 2 tuần.

Quy trình này được Sở GD&ĐT TP.HCM thực hiện nhiều năm nay, nhằm tránh số lượng thí sinh trúng tuyển ảo, từ đó tính toán điểm chuẩn lớp 10 đại trà sát thực tế nhất.

Năm đầu tiên sau sáp nhập (TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), TP.HCM có hơn 151.000 thí sinh, đông nhất cả nước.

Đề thi 3 môn đã giảm độ khó so với các năm trước để phù hợp với tình hình học sinh sau khi sáp nhập. Vì thế, nhiều nhà quản lý dự báo điểm chuẩn lớp 10 năm nay sẽ tăng nên nhiều giáo viên, hiệu trưởng dự báo điểm chuẩn tăng trong khoảng 0,25 đến 2 điểm.

Điểm xét tuyển hệ đại trà là tổng điểm 3 môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và điểm ưu tiên (nếu có).

Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó, không được thay đổi