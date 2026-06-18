Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 tại TP.HCM 18/06/2026 09:59

(PLO)- Điểm thi lớp 10 tại TP.HCM sẽ được công bố vào ngày mai (19-6). Mỗi loại hình sẽ có cách tính điểm xét tuyển khác nhau, thí sinh cần lưu ý.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ; thí sinh thi chuyên/tích hợp sẽ làm bài thi tương ứng.

Sở GD&ĐT TP.HCM quy định rõ cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 đối với từng loại hình như sau:

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP.HCM. Ảnh: TT

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 thường

Điểm xét tuyển = Điểm toán + điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Điều kiện để được xét tuyển là thí sinh phải dự thi đầy đủ các bài thi, không vi phạm quy chế, không có bài thi nào bị điểm 0.

Học sinh đăng ký 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên giảm dần (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất). Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào phải nhập học tại nguyện vọng đó, không được thay đổi.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 chuyên

Năm nay, TP.HCM có 4 trường tuyển sinh lớp 10 chuyên gồm Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT chuyên Hùng Vương và Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Sở GD&ĐT quy định chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Cách tính điểm xét tuyển lớp 10 tích hợp

Điểm xét tuyển = Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc nhóm 2).

Nếu không trúng tuyển tích hợp, học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.