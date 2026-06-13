Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin về thời gian công bố điểm thi lớp 10 13/06/2026 21:12

(PLO)- Điểm thi lớp 10 tại TP.HCM dự kiến được công bố chậm nhất trước 17 giờ ngày 19-6, theo Sở GD&ĐT TP.HCM.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo về việc tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tại hội đồng thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 sau thời gian tạm ngưng để thực hiện công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo đó, từ 7 giờ ngày 15-6, ban thư ký tiến hành ghép điểm và in dữ liệu phục vụ cho công tác ráp phách, so dò.

8 giờ ngày 15-6, lãnh đạo hội đồng chấm, tổ trưởng và tổ phó các tổ ráp phách sẽ triển khai công tác ráp phách, so dò.

9 giờ ngày 15-6, ban thư ký, tổ trưởng và tổ phó các tổ ráp phách so dò tập huấn nghiệp vụ về công tác ráp phách, so dò cho toàn thể thành viên.

Từ 13 giờ 30 ngày 15-6 đến hết ngày 17-6, tổ ráp phách, so dò sẽ nhận hồ sơ, dữ liệu đã in từ ban thư ký và tiến hành thực hiện công tác ráp phách, so dò theo đúng quy trình đã được tập huấn.

Theo Sở GD&ĐT, dự kiến chậm nhất trước 17 giờ ngày 19-6 thực hiện bàn giao dữ liệu đã rà soát về chủ tịch hội đồng và thực hiện quy trình công bố điểm.

Như vậy, TP.HCM sẽ công bố điểm thi lớp 10 chậm nhất trước 17 giờ ngày 19-6.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, số lượng thí sinh dự thi năm học 2026-2027 tăng cao nên đề nghị lãnh đạo các phòng, đơn vị có cán bộ, giáo viên tham gia công tác ráp phách, soát phách tạo điều kiện, nhắc nhở cán bộ tham gia đầy đủ, đúng giờ theo lịch đã công bố, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; tuyệt đối không thay đổi nhân sự khi chưa có sự đồng ý của Sở GD&ĐT.

Đồng thời đề nghị các trường THCS có học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 thông báo đầy đủ, kịp thời lịch hoạt động của Hội đồng chấm thi đến cha mẹ học sinh và học sinh được biết, nhằm giúp phụ huynh yên tâm.

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thực hiện kỳ thi lớp 10 sau khi sáp nhập. Vì vậy số lượng thí sinh dự thi lớp 10 rất cao (hơn 151.000 em).

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc, riêng thí sinh tham dự loại hình chuyên và tích hợp sẽ tham dự thêm bài thi tương ứng.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm 3 môn (hệ số 1) cộng điểm ưu tiên nếu có.