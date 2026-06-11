Đề Toán quen thuộc, sẽ có 'mưa' điểm 10 11/06/2026 18:55

(PLO)- Đề Toán thi tốt nghiệp THPT có cấu trúc quen thuộc, không gây bất ngờ đối với thí sinh. Vì thế, dự báo phổ điểm môn này sẽ cao hơn năm ngoái.

Nhiều giáo viên đánh giá đề Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 "dễ thở" hơn năm 2025, do đó thí sinh sẽ dễ đạt điểm tuyệt đối.

Đề Toán không đánh đố, thí sinh tự tin lấy điểm giỏi. Ảnh: TT

Cô Trần Thị Linh, bộ phận chuyên môn của Công ty Gia sư eTeacher, đánh giá năm nay Bộ GD&ĐT không công bố đề minh họa kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 nhưng cấu trúc đề thi và tỉ lệ các cấp độ tư duy như kỳ thi năm 2025.

Với môn Toán, đề có cấu trúc rõ 3 phần gồm phần câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án (12 câu), phần câu hỏi đúng sai (4 câu), phần câu hỏi trả lời ngắn (6 câu).

Với phần trắc nghiệm nhiều phương án, kiến thức không quá khó và gài bẫy, các bạn học sinh cần lưu ý tính toán và làm bài cẩn thận để có thể đạt điểm tối đa

Đặc biệt với phần câu hỏi đúng - sai và phần trả lời ngắn, đề bắt đầu có tính phân hoá, độ khó tăng dần.

Các câu hỏi liên quan tới tình huống có sự đa dạng, mô hình hóa gắn với thực tế, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải có khả năng đọc hiểu đề, tư duy logic và giải quyết vấn đề thực tiễn.

Nội dung câu hỏi không tập trung vào kỹ thuật toán học, mà định hướng tư duy toán học gắn liền với thực tiễn, học sinh biết vận dụng toán học trong thực tiễn

"Đề có sự phân hoá, hướng tới định hướng phát triển tư duy và năng lực cho học sinh nhiều hơn" - cô Linh nhận xét.

Theo thầy Trần Tuấn Anh, giáo viên Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức, TPHCM) chia sẻ, đề giữ cấu trúc tương tự năm ngoái nên học sinh không bị bỡ ngỡ khi làm bài.

Phần trắc nghiệm 4 lựa chọn ở mức độ cơ bản, giúp đa số học sinh có thể dễ dàng đạt trọn vẹn khoảng 3 điểm. Phần trắc nghiệm đúng, sai là dạng toán quen thuộc vì vậy học sinh có khả năng sẽ làm tốt.

Ở phần trả lời ngắn, có khoảng 2–3 câu tương đối dễ lấy điểm tập trung vào các nội dung như thống kê, hình học không gian và bài toán thực tế liên quan đến khảo sát hàm số.

"Đề có độ phân hóa hợp lý, nhẹ hơn so với năm trước. Vì thế, phổ điểm Toán năm nay sẽ cao hơn" - thầy Tuấn Anh nói.

Sáng ngày mai (12-6), các thí sinh tiếp tục làm bài thi 2 môn tự chọn của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ được công bố ngày 1-7.