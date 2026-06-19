Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp tại TP.HCM cần làm ngay bước này 19/06/2026 15:27

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp phải xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ https://ts10.hcm.edu.vn.

XEM ĐIỂM CHUẨN LỚP 10 CHUYÊN, TÍCH HỢP

Chiều 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản về việc nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, tuyển thẳng kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027.

Trước đó, trưa 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, từ hôm nay đến 16 giờ ngày 23-6, thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên và tiếng Anh tích hợp phải xác nhận nhập học trực tuyến tại địa chỉ: : https://ts10.hcm.edu.vn.

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM. Ảnh: MN

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý nếu phụ huynh không hoàn thành thủ tục xác nhận trúng tuyển trực tuyến, thí sinh sẽ xem như từ chối trúng tuyển. Khi đó, học sinh được chuyển sang chờ xét tuyển ở loại hình còn lại.

Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh và phụ huynh cần truy cập website của các trường trúng tuyển. Việc này giúp nắm bắt thông tin về thời gian nộp hồ sơ nhập học trực tiếp.

Từ ngày 1-7 đến ngày 2-7, Sở GD&ĐT xét tuyển bổ sung loại hình chuyên, tích hợp sau phúc khảo.

Từ ngày 2-7 đến chậm nhất 17 giờ ngày 3-7, thí sinh nộp hồ sơ trúng tuyển bổ sung loại hình chuyên, tiếng Anh tích hợp.

Căn cứ tình hình nộp hồ sơ thực tế và số thí sinh trúng tuyển bổ sung sau phúc khảo, Sở GD&ĐT sẽ tính toán lại chỉ tiêu đại trà tại các trường. Cơ quan này sẽ công bố điểm chuẩn các trường THPT trong thời gian sớm nhất sau khi hoàn thành công tác xét tuyển phúc khảo.

Kỳ thi lớp 10 tại TP.HCM đã diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6. Thí sinh dự thi ba môn bắt buộc gồm ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Thí sinh thi chuyên hoặc tích hợp sẽ làm bài thi tương ứng.

Điểm xét tuyển lớp 10 thường là tổng điểm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có.

Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm ngữ văn, ngoại ngữ, toán và điểm môn chuyên nhân hai.

Điểm xét tuyển tích hợp là tổng điểm ngữ văn, ngoại ngữ, toán và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp lớp 9 hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp.