Vì sao TP.HCM chưa công bố điểm chuẩn lớp 10 thường? 19/06/2026 17:50

(PLO)- Theo Sở GD&ĐT, điểm chuẩn lớp 10 thường sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên và tích hợp, nhằm bảo đảm tính chính xác trong tuyển sinh và tạo thêm cơ hội cho học sinh.

Sáng 19-6, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, lớp 10 tích hợp năm học 2026-2027.

Riêng điểm chuẩn lớp 10 thường sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển vào các lớp chuyên và tích hợp.

Trao đổi với PLO về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết cách làm này nhằm bảo đảm tính chính xác trong công tác tuyển sinh và tạo thêm cơ hội cho học sinh.

Theo ông Phong, để tránh lãng phí chỉ tiêu tuyển sinh do thí sinh đồng thời trúng tuyển vào trường chuyên và trường thường nhưng chỉ có thể theo học một nơi, hệ thống tuyển sinh lớp 10 của TP.HCM sử dụng chung cơ chế xác nhận nhập học với Trường Phổ thông Năng khiếu.

"Việc dùng chung dữ liệu xác nhận giúp xác định sớm và chính xác lựa chọn cuối cùng của từng học sinh, loại bỏ tình trạng xác nhận ảo - tức trường hợp một em vừa giữ chỗ ở trường chuyên/Phổ thông năng khiếu, vừa giữ chỗ ở trường thường nhưng cuối cùng không theo học, khiến chỉ tiêu của trường còn lại bị bỏ trống. Nhờ đó, công tác tuyển sinh chuyên được hoàn tất gọn gàng, dữ liệu đầu vào cho việc xét tuyển trường thường được làm sạch sớm, tạo điều kiện để Sở công bố điểm chuẩn lớp 10 đại trà chính xác và có thêm cơ hội cho tất cả học sinh" - ông Phong nói.

Thí sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp sẽ thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 19 đến 23-6. Những trường hợp được tuyển thẳng cũng phải hoàn tất thủ tục xác nhận nhập học trực tiếp tại trường trúng tuyển trong cùng thời gian.

Nếu không xác nhận nhập học, thí sinh được xem là từ chối kết quả trúng tuyển và sẽ được chuyển sang diện xét tuyển vào lớp 10 thường.

Sau khi kết thúc thời gian xác nhận nhập học, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ rà soát dữ liệu và bắt đầu "chạy" xác định điểm chuẩn lớp 10 đại trà.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6 với hơn 151.000 thí sinh tham dự.

Do đề thi ba môn Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh được đánh giá giảm độ khó so với những năm trước để phù hợp với tình hình học sinh sau sáp nhập. Nhiều giáo viên và cán bộ quản lý dự báo điểm chuẩn lớp 10 năm nay có thể tăng từ 0,25 đến 2 điểm.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường được tính bằng tổng điểm ba môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cùng điểm ưu tiên (nếu có).

Điều kiện xét tuyển là thí sinh dự thi đầy đủ các môn, không vi phạm quy chế và không có bài thi nào bị điểm 0.

Năm nay, học sinh được đăng ký ba nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Khi trúng tuyển ở nguyện vọng nào, học sinh phải nhập học tại nguyện vọng đó và không được thay đổi.